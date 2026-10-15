El mercado de cambios ajusta posiciones iniciales donde el Dólar oficial cotiza a $1.535, manteniendo la calma necesaria para las proyecciones de Economía del día.

Dólar hoy, cotizaciones del jueves 15 de octubre de 2026

A la apertura de este jueves 15 de octubre, el dólar oficial registra una cotización de $1.485 en la compra y $1.535 en la venta.

El dólar blue mantiene valores de $1.530 para la compra y $1.550 para la venta.

La brecha entre el blue y el oficial en la venta se ubica en el 1% , reflejando una diferencia mínima entre ambos segmentos del mercado cambiario.

Dólares financieros y mayorista

En el segmento de bolsa, el dólar MEP cotiza a $1.534 en compra y $1.539,7 en venta.

El contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.615,8 para la compra y $1.617,3 para la venta.

El dólar mayorista abre con valores de $1.504 en compra y $1.513 en venta.

El dólar cripto presenta cotizaciones de $1.613,19 en compra y $1.615,79 en venta.

El dólar tarjeta registra los valores más elevados del mercado, con $1.930,5 en compra y $1.995,5 en venta.

Análisis del dólar

La diferencia entre el dólar oficial venta ($1.535) y el contado con liquidación venta ($1.617,3) es de $82,3.

La diferencia entre el dólar oficial venta ($1.535) y el dólar tarjeta venta ($1.995,5) alcanza $460,5.

El dólar blue se mantiene $15 por encima del oficial en la venta.

El dólar mayorista compra ($1.504) supera al oficial compra ($1.485) en $19.

El dólar cripto venta ($1.615,79) se ubica $80,79 por encima del oficial venta.

El MEP venta ($1.539,7) presenta una diferencia mínima de $4,7 respecto al oficial venta.

Todas las cotizaciones corresponden a la apertura del mercado cambiario argentino de este jueves.