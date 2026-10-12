Dólar hoy, cotizaciones del lunes 12 de octubre de 2026

El dólar oficial abre a $1.535 en venta. El blue se cotiza a $1.540, manteniendo una brecha de 0% con respecto al tipo de cambio oficial.

Este lunes feriado del lunes 12 de octubre, aunque no hay cotización oficial debido a que no hay actividad bancaria ni cambiaria, el dólar oficial tiene una cotización de compra $1.485 y venta $1.535 .

El billete verde mantiene estable su valor en el mercado de cambios formal. La cotización de venta se posiciona como referencia para las operaciones de cambio en entidades financieras autorizadas.

El dólar blue, en tanto, está para compra $1.520 y venta $1.540 . En términos de diferencia de precios, la venta del blue se ubica $5 por encima de la venta oficial. La compra del blue está $35 por encima de la compra oficial.

El dólar blue continúa siendo la referencia más consultada por operadores del mercado paralelo. Su cotización de venta permanece prácticamente alineada con los valores oficiales.

Dólares financieros en alza

El dólar bolsa (MEP) se cotiza a compra $1.535,9 y venta $1.542,9. Este segmento opera en la bolsa de valores a través de títulos públicos.

El contado con liquidación (CCL) registra compra $1.605,5 y venta $1.606,6. Este es el dólar más caro de la jornada en el segmento financiero formal.

Ambos instrumentos financieros presentan cotizaciones significativamente superiores a los valores del oficial y el blue. La diferencia refleja las operaciones de arbitraje y cobertura que se realizan en estos mercados.

Dólar tarjeta y cripto

El dólar tarjeta alcanza compra $1.930,5 y venta $1.995,5. Este es el valor aplicado para compras con tarjeta de crédito en el exterior.

La cotización de venta del dólar tarjeta supera en $460 al dólar oficial. Este diferencial incluye comisiones bancarias y márgenes de las entidades financieras.

El dólar cripto se posiciona a compra $1.604,81 y venta $1.607,3. Esta cotización corresponde a operaciones con criptomonedas en plataformas autorizadas.

El dólar cripto mantiene una cotización muy cercana a la del contado con liquidación, reflejando la demanda de instrumentos alternativos para resguardo de valor.

Dólar mayorista

El dólar mayorista registra compra $1.508 y venta $1.517. Esta cotización es utilizada en operaciones de gran volumen entre entidades financieras.

El mayorista se ubica entre el oficial y los dólares financieros. Su valor es referencia para liquidaciones internacionales de empresas importadoras y exportadoras.

En síntesis, el mercado cambiario abre sin sobresaltos. El oficial y el blue mantienen convergencia total. Los dólares financieros continúan con cotizaciones elevadas respecto al segmento oficial.