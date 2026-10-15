Un alumno de 15 años baleó a un compañero en el baño de la escuela y lo operaron de urgencia

Los docentes trasladaron al joven baleado al hospital. El autor de los disparos fue demorado. Qué se sabe del violento hecho.

Un joven de 18 años había recibido disparos en el abdomen y uno de sus brazos, y fue trasladado de urgencia al hospital.

Otro violente hecho ocurrió en el ámbito educativo, cuando un estudiante de 15 años le disparó un compañero en una escuela secundaria. La víctima sufrió heridas por las que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, mientras que el agresor fue demorado .

El episodio ocurrió en el patio de la escuela N°58 en la intersección de las calles Cayetano Donizetti y Esteban de Luca y Patrón, de González Catán, partido de La Matanza .

Al lugar arribó la policía tras un llamado al 911 , donde se constató que un joven de 18 años había recibido disparos en el abdomen y uno de sus brazos, aunque no se encontraba en el lugar.

Los docentes ya habían trasladado al joven en un auto particular al Hospital Simplemente Evita, donde recibió asistencia médica y posteriormente ingresó al quirófano.

Previo a su ingreso a la operación, la víctima habló con las enfermeras y les comentó que el adolescente que disparó es "su amigo" y estaba mostrándole el arma cuando "se le escaparon los tiros".

Un chico de 15 años llevó un arma a la escuela y le disparó a su compañero

Respecto al autor de los disparos, un adolescente de 15 años, fue demorado y el arma logró ser recuperada por personal policial luego de que el acusado la haya descartada tras el hecho.

Por su edad, la investigación se desarrolla en el ámbito de la Justicia de Responsabilidad Penal Juvenil.

Uno de los principales puntos que deberán establecer los investigadores es cómo ingresó el arma de fuego al establecimiento educativo y en qué circunstancias se produjeron los disparos. Fuentes judiciales revelaron a La Nación que el arma sería de su padre.

"Le extrajeron una bala"

Sandra, la madre de la víctima, habló con TN y habló sobre la relación con el agresor: "No puede creer que haya sido su amigo", sostuvo.

"Gracias a Dios lo operaron, le extrajeron la bala. Está dolorido, pero fuera de peligro", dijo sobre el estado de salud del joven. Asimismo, agregó que fueron tres los disparos, pero que uno no llegó a herirlo.

Respecto a cómo habrían ocurrido los disparos, Sandra contó que su hijo le dijo que el compañero tenía un arma y que la habría sacado para mostrársela a otros estudiantes.

"Dice que le apuntaba a todos los chicos y desgraciadamente le dio a él", explicó. El agresor habría ratificado la misma versión, sumó.

"Se le escapan los dos tiros"

Por otra parte, el padre de la víctima dio otra versión de lo ocurrido. En diálogo con la prensa desde las inmediaciones del Hospital Evita, dijo que "está bien" y que "fue un accidente".

"El chico lamentablemente llevó un arma y la bronca es cómo puede ser que esté toda la mañana adentro de un establecimiento con un arma", denunció. Al mismo tiempo, aseguró que el tiene 15 años y se conocían con su hijo porque iban juntos al mismo comedor.

Respecto a cómo habría ocurrido, dice que el autor de los disparos mostraba el arma, cuando le puso el cargador y "se le escapan los dos tiros al salirse el seguro".