Video: un alumno de 14 años llevó un arma a una escuela y disparó en plena clase

El episodio ocurrió durante una clase y generó momentos de tensión en la escuela.

Un alumno de la Escuela Congreso de San Miguel de Tucumán llevó un arma y disparó.

Un nuevo y preocupante hecho se registró en el ámbito escolar. Un alumno de 14 años llevó un arma de fuego a una escuela y disparó dentro del aula durante una clase. El episodio generó momentos de tensión entre los estudiantes y docentes.

El proyectil impactó contra una mampostería . Las autoridades trabajan ahora para reconstruir lo ocurrido y establecer las circunstancias del episodio.

Tras el hecho, ocurrido en la Escuela Congreso, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, intervino la Policía y se inició una investigación para determinar cómo el adolescente consiguió el arma y por qué decidió llevarla a la institución.

Así fue el momento en que el alumno efectuó el disparo

El momento previo al disparo quedó registrado en imágenes que comenzaron a circular entre los propios alumnos. En el video se observa al adolescente mientras manipulaba el arma y colocaba las balas en el tambor. Poco después, realizó un disparo dentro del salón.

El proyectil fue disparado hacia arriba y terminó impactando contra una parte de la mampostería. No hubo estudiantes, docentes ni integrantes del personal heridos.

El estruendo tomó por sorpresa al docente que estaba dando la clase. En un primer momento, el profesor creyó que se trataba de un petardo que alguien había arrojado dentro del aula.

Ante la situación, se activó de inmediato el protocolo correspondiente. El adolescente entregó el arma y el director del establecimiento dio aviso a la Policía.

Minutos después arribaron efectivos de la Comisaría Segunda, que desplegaron un operativo y resguardaron a la comunidad educativa mientras se realizaban las primeras actuaciones. También fueron informadas la Unidad Regional Capital y el Ministerio de Educación de Tucumán.

Una vez finalizada la intervención policial inicial, el adolescente quedó a disposición de las autoridades y posteriormente fue entregado a sus padres.

Investigan cómo consiguió el arma

La investigación intenta reconstruir qué ocurrió antes del episodio y, principalmente, cómo el adolescente pudo acceder al arma de fuego que llevó a la escuela. También buscan determinar qué lo motivó a ingresar al establecimiento con el arma y realizar un disparo durante una clase.

En el marco de las primeras averiguaciones, los investigadores establecieron que varios integrantes de la familia del estudiante tienen armas de fuego. Además, uno de ellos tendría autorización para contar con un arma en su domicilio, un dato que ahora forma parte de las pesquisas para establecer de dónde salió el arma utilizada.

Las autoridades trabajan sobre distintas hipótesis y buscan determinar si el adolescente tomó el arma de alguno de esos domicilios o si tuvo acceso a ella por otra vía. Por el momento, no se informó qué tipo de arma utilizó ni se conocieron los motivos concretos que tuvo para efectuar el disparo dentro del aula.

El episodio generó preocupación entre docentes, alumnos y familias de la Escuela Congreso, donde ocurrió el hecho. Mientras avanza la investigación, las autoridades buscan esclarecer las circunstancias del caso y establecer si existieron fallas en el resguardo del arma que pudieron facilitar que el adolescente tuviera acceso a ella y la llevara consigo hasta el establecimiento educativo ese día.