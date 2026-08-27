Recategorización del monotributo 2026: ¿cómo evitar las multas de ARCA?

ARCA especifica sanciones para aquellos contribuyentes que no realizan la recategorización a tiempo en el Monotributo .

La recategorización en el Monotributo es la evaluación que deben realizar los monotributistas dos veces al año para saber si continúan en la misma categoría, deben cambiarla, o bien excluirse del régimen. Aquí te contamos cómo evitar las multas que el organismo tributario puede imponerles a los contribuyentes y, asimismo, nos adentramos en un tema importante: los controles que hará la ARCA .

Cabe recordar que, a los fines de una posible recategorización en el Monotributo , la ARCA sostiene que los monotributistas deben contemplar sus parámetros de ingresos brutos acumulados, energía eléctrica consumida, alquileres devengados y/o superficie afectada en la actividad de los últimos 12 meses y cotejar a qué categoría corresponden según la tabla de categorías del Monotributo vigente.

Para evitar posibles multas de la ARCA , los contribuyentes deben poner especial cuidado para saber si corresponde o no efectuar la recategorización en el Monotributo , que es la evaluación que deben realizar los monotributistas dos veces al año para saber si continúan en la misma categoría -considerando sus ingresos anuales acumulados-, deben cambiarla, o bien excluirse del régimen.

La recategorización en el Monotributo es la evaluación que deben realizar los monotributistas dos veces al año para saber si continúan en la misma categoría, deben cambiarla, o bien excluirse del régimen.

Según la Ley 24.977, si un monotributista no realiza la recategorización a tiempo, la ARCA podrá recategorizarlo de oficio e incluso será pasible de sanciones. Cabe subrayar que la recategorización es obligatoria y se realiza en forma semestral hasta el día 5 de los meses de agosto y febrero de cada año.

La cuota mensual del Monotributo se establece de acuerdo al ingreso que el monotributista facture anualmente. Todas las categorías del Monotributo engloban locaciones, prestaciones de servicios y venta de cosas muebles. Las categorías del Monotributo van de la “A” a la “K” y se definen, entre otros parámetros, por el monto de ingresos brutos anuales.

Cabe resaltar que una recategorización incorrecta no solo puede generar un cambio en el monto mensual a pagar. También puede derivar en una deuda por las diferencias correspondientes a la categoría que debería haber tenido el contribuyente.

Si la ARCA determina que un contribuyente debía estar en una categoría superior, este deberá afrontar la diferencia entre lo abonado y lo que correspondía pagar. Sobre esa deuda pueden acumularse intereses por el período transcurrido desde el vencimiento.

Monotributo: nuevos valores y escalas desde agosto 2026

Desde el 1/8/26 los nuevos valores para las escalas y el correspondiente impuesto mensual del Monotributo son los siguientes:

Topes anuales de ingresos:

Categoría A: hasta $12.009.410,45.

Categoría B: hasta $17.595.182,74.

Categoría C: hasta $24.670.494,31.

Categoría D: hasta $30.628.651,43.

Categoría E: hasta $36.028.231,33.

Categoría F: hasta $45.151.659,41.

Categoría G: hasta $53.995.798,87.

Categoría H: hasta $81.924.660,37.

Categoría I: hasta $91.699.761,90.

Categoría J: hasta $105.012.519,20.

Categoría K: hasta $126.610.838,75.

Las cuotas mensuales, que incluyen el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social, son las siguientes:

Categoría A: $49.527,18 (servicios y bienes).

Categoría B: $56.379,08 (servicios y bienes).

Categoría C: $66.020,12 (servicios) | $64.530,58 (bienes).

Categoría D: $84.612,93 (servicios) | $82.564,81 (bienes).

Categoría E: $119.811,45 (servicios) | $108.267,51 (bienes).

Categoría F: $150.784,21 (servicios) | $129.930,65 (bienes).

Categoría G: $230.312,94 (servicios) | $158.815,05 (bienes).

Categoría H: $522.706,68 (servicios) | $317.895,01 (bienes).

Categoría I: $963.747,86 (servicios) | $474.992,78 (bienes).

Categoría J: $1.167.299,76 (servicios) | $580.793,69 (bienes).

Categoría K: $1.614.446,04 (servicios) | $702.103,24 (bienes).

Para evitar posibles multas de la ARCA, los contribuyentes deben poner especial cuidado para saber si corresponde o no efectuar la recategorización en el Monotributo.

Los controles que hará la ARCA: atención monotributistas

La ARCA pone el foco en que año a año son cada vez más comunes los casos donde la facturación real excede los topes de la categoría correspondiente. Por ello es que el organismo está decidido a perseguir y a identificar a quienes usan el régimen simplificado como fachada para manejar ingresos superiores a los permitidos por la ley. Por ello es que la ARCA revisará las recategorizaciones declaradas por los contribuyentes en el impuesto Monotributo. Además, también analizará los datos externos que puedan revelar ingresos superiores a los permitidos por la ley.

Así, el objetivo de esta investigación sobre los monotributistas es el de garantizar la transparencia y la competencia justa en el sistema impositivo. Algunos funcionarios del organismo detectaron que ciertos contribuyentes se inscriben en el Monotributo –un impuesto que conlleva un tributo menor y menos requisitos que el régimen general- cuando en realidad manejan ingresos que superan los límites permitidos, generando competencia desleal y evasión fiscal.