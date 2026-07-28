Monotributo: se necesitan 34 trabajadores independentes para financiar una jubilación

Uno de los problemas del financiamiento del sistema es el bajo aporte que hacen los trabajadores independientes. Solo hacen falta 3,5 registrados para tener el mismo efecto.

El aporte de los monotributistas al sistema jubilatorio es 10 veces menor al de un trabajador en relación de dependencia.

En la agenda del Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue presente la propuesta de eliminar el Régimen Simplificado , también conocido como monotributo. Algunos datos muestran quecierta razón hay en la idea, aunque resulta hoy simplemente inaplicable . Mientras que para financiar a un jubilado se necesitan los aportes de 3,5 trabajadores, en el caso de los monotributistas se necesitan 34.

El dato es de un informe de la Fundación Mediterránea. El mismo señala que actualmente hay unos 10,5 millones de aportantes al sistema jubilatorio, que a su vez tiene 7,3 millones de beneficiarios. De los aportantes, hay 2,2 millones que son inscriptos en el régimen simplificado.

Según indica el reporte de la Fundación Mediterránea , cada trabajador registrado aporta por mes en promedio al régimen jubilatorio unos $187.000, mientras que los monotributistas generan unos $19.200 mensuales. Es decir, 10 veces menos.

"La magnitud de esa diferencia queda en evidencia al comparar cuántos aportantes son necesarios para financiar una jubilación. Para cubrir un haber medio se requieren aproximadamente 3,5 trabajadores asalariados registrados, pero casi 34 monotributistas". señala el informe.

El trabajo agrega que "incluso para financiar una jubilación mínima con bono hacen falta 2,4 asalariados registrados, frente a casi 23 monotributistas".

La Fundación Mediterránea señala que "la baja contribución del monotributo responde, en buena medida, a la composición de sus inscriptos".

Más de la mitad de los monotributistas que aportan al SIPA se encuentra en la categoría A y casi dos tercios se concentran entre las categorías A y B, los escalones de menor facturación y, en consecuencia, los que realizan los menores aportes previsionales", dice el estudio.

El FMI no quiere el monotributo

Luego de la segunda revisión del acuerdo con Argentina, el FMI dio a conocer un documento en el que sugiera la asimilación del monotributo con los que es el impuesto a las Ganancias de los autónomos. En otras palabras, el organismo quieren que contribuyan más. Es decir, incrementar los aportes al sistema jubilatorio.

Un dato a tener en cuenta es que cuando nació el monotributo lo hizo como un sistema alternativo, de bajo impacto en el esquema general. Era el 9% de los trabajadores. Hoy es el 20%.