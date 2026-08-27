Tormenta de Santa Rosa: advierten que se podrían registrar hasta 130 mm de lluvia

EL “El Niño” afectará con una mayor intensidad para el temporal de este año, y provocaría intensas tormentas. Qué zonas serían las más afectadas.

La Tormenta de Santa Rosa podría adelantarse este año y generar lluvias y tormentas en distintas provincias de Argentina.

Como ocurre cada año hacia fines de agosto, crece la expectativa por la llegada de la tormenta de Santa Rosa . Los especialistas ya monitorean la evolución de las condiciones climáticas y advierten que en este 2026, el fenómeno podría adelantarse respecto de la fecha tradicional.

Aunque la tradición ubica este episodio alrededor del 30 de agosto , los especialistas advierten que no existe una regla meteorológica que determine que una tormenta deba ocurrir exactamente en esa fecha. Su intensidad y alcance pueden variar cada año.

Para este 2026, el seguimiento de las condiciones atmosféricas permitirá determinar cuándo podría ocurrir y qué provincias de Argentina están en alerta por lluvias, tormentas y otros fenómenos asociados.

La especialista en ciencias de la atmósfera Paola Salio explicó a Infobae que “lo que favorece la formación de tormentas hacia fines de agosto o principios de septiembre es la llegada de aire húmedo del norte, que vuelve inestable la atmósfera”.

Llega la tormenta de Santa Rosa: las provincias bajo alerta

Los pronósticos meteorológicos anticipan una sucesión de episodios de mal tiempo en estos sectores, renovando la expectativa en torno a uno de los fenómenos más arraigados de la cultura popular argentina.

Este año, las regiones centrales, como Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el sur de Córdoba, junto con el Litoral —especialmente Entre Ríos, Corrientes y Misiones—, aparecen como los principales focos donde se esperan lluvias y tormentas entre finales de agosto y comienzos de septiembre.

La tradición vincula a las lluvias intensas con la fecha de este fenómeno conocido como "Tormenta de Santa Rosa".

Los expertos señalan que desde jueves 27 de agosto, se prevén lluvias y tormentas aisladas que impactarán sobre Buenos Aires, el AMBA, el sudeste de Entre Ríos y sectores del sur de Córdoba. De acuerdo con los pronósticos, estos episodios aportarán acumulados de entre 10 y 20 milímetros de lluvia.

El viernes 28, la actividad se trasladará hacia la región del Litoral, con foco en el centro y norte de Entre Ríos y el sudeste de Corrientes. El episodio más relevante podría desarrollarse el domingo 30 de agosto, coincidiendo con la fecha de la festividad, cuando las tormentas avanzarían hacia Misiones y el noreste de Corrientes. En estas áreas, los acumulados podrían alcanzar entre 100 y 130 milímetros, según las previsiones recogidas por Infobae.

¿Qué es la tormenta de Santa Rosa?

La tradición asocia lluvias intensas cerca de la fecha de Santa Rosa de Lima con intervenciones milagrosas de la santa, pero es en realidad, una concepción popular que vincula estos episodios con la festividad religiosa dedicada a Santa Rosa de Lima.

El fenómeno suele identificarse con cualquier temporal que ocurra en las cercanías del 30 de agosto, fecha en la que, en muchas regiones, se conmemora a la santa.

La tradición tiene su origen en una leyenda de 1615, cuando la religiosa habría logrado, a través de sus oraciones, desatar una tormenta que impidió el desembarco de piratas en Lima.

Isabel Flores de Oliva, más conocida como Santa Rosa de Lima, fue declarada patrona de Lima y de América. El relato cuenta que la intervención milagrosa de la santa protegió a la ciudad de un ataque pirata, tras lo cual los temporales que se presentan hacia el final del invierno en el hemisferio sur comenzaron a asociarse a su figura.

La fecha de la festividad, originalmente el 30 de agosto, fue modificada por la Iglesia Católica en 1969, ubicándola el 23 de agosto, aunque en muchos lugares de la Argentina se mantiene la conmemoración tradicional a fin de mes.

La explicación física: aire tropical y el fin del estiaje invernal

A diferencia de lo que sostiene el relato popular, los meteorólogos coinciden en que no existe una tormenta única, excepcional o predestinada para el 30 de agosto. Lo que ocurre es un proceso natural de transición estacional entre el invierno y la primavera.

Durante junio, julio y buena parte de agosto, el centro y el norte del país suelen atravesar su período más seco del año. En otras palabras, los meses donde no abundan las tormentas. En esos meses predominan masas de aire frío, seco y estable que llegan desde el sur continental o el océano Pacífico y que, de generar precipitaciones, lo hacen en formas de débiles lluvias o lloviznas. Sin embargo, hacia finales de agosto el sol gana altura en el horizonte, los días se alargan y el suelo empieza a entibiarse.

El choque térmico alimenta el desarrollo de nubes profundas de tormenta (las conocidas cumulonimbus), que provocan ráfagas, actividad eléctrica intensa y lluvias copiosas. Así, la famosa "Santa Rosa" marca en realidad el puntapié inicial de las tormentas primaverales en nuestra región.