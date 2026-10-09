Dólar hoy, cotizaciones del viernes 9 de octubre de 2026

El dólar oficial se cotiza a $1.540 en venta. La brecha cambiaria con el dólar blue es del 0%, ambos al mismo valor.

En la apertura del viernes 9 de octubre de 2026, el dólar oficial registra una cotización de $1.490 en compra y $1.540 en venta.

El dólar blue mantiene los mismos valores: $1.520 en compra y $1.540 en venta.

La brecha entre el dólar oficial y el blue es del 0% . Ambas cotizaciones convergen en el valor de venta de $1.540 , eliminando completamente la diferencia que históricamente caracteriza a estos dos segmentos del mercado cambiario.

En el segmento de compra, el oficial cotiza a $1.490 mientras que el blue se posiciona en $1.520, con una diferencia de $30 entre ambas modalidades.

El dólar de bolsa (MEP) abre con cotización de $1.538,4 en compra y $1.542,7 en venta. Este tipo de cambio opera en el mercado bursátil y refleja transacciones de acciones y bonos.

El contado con liquidación (CCL) se cotiza a $1.612,7 en compra y $1.613,6 en venta. Este segmento mantiene una brecha significativa respecto a las cotizaciones oficiales y blue.

En el mercado de tarjeta de crédito, la cotización alcanza $1.937 en compra y $2.002 en venta. Esta es la modalidad más cara para acceder a dólares mediante tarjeta de débito o crédito.

El dólar cripto se cotiza a $1.603,28 en compra y $1.606,71 en venta. Este segmento opera en plataformas de criptomonedas y refleja transacciones con activos digitales.

En el mercado mayorista, la cotización es de $1.506,5 en compra y $1.515,5 en venta. Este es el segmento utilizado por empresas e instituciones financieras para operaciones de gran volumen.

Qué pasa con el mercado del dólar

El dólar oficial se mantiene como referencia para múltiples operaciones del sistema financiero argentino. La cotización de venta de $1.540 es la que utilizan los bancos para operaciones de cambio de divisas.

La convergencia entre el dólar oficial y el blue en venta marca una particularidad en la apertura de esta jornada. En compra, la diferencia entre ambas modalidades sigue siendo relevante, con una brecha de $30.

Los dólares financieros (MEP y CCL) continúan operando con valores superiores a las cotizaciones de los segmentos oficial y blue, reflejando la dinámica del mercado de capitales.

La cotización de tarjeta es la más elevada de todas las modalidades, superando ampliamente los $2.000 en venta. Esta diferencia responde a los márgenes que aplican las instituciones financieras en operaciones de cambio.

El dólar cripto mantiene un valor intermedio entre el CCL y el oficial, operando en el segmento de criptomonedas con cotizaciones que reflejan la demanda de este mercado alternativo.

En el segmento mayorista, la cotización se posiciona cercana al oficial, aunque con márgenes propios del mercado institucional. La venta se cotiza a $1.515,5, apenas por encima de la cotización oficial.

Todas las cotizaciones corresponden a la apertura del mercado en la jornada del viernes 9 de octubre de 2026.