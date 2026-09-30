El actor John Goodman bajó 100 kilos y la transformación física es impactante: las fotos.

El reconocido actor de Hollywood , John Goodman , hizo gala de su transformación física tras perder casi 100 kilos durante el estreno de la película Digger en Los Ángeles. A los 74 años, el actor que participa del film de Alejandro González Iñárritu y Tom Cruise lució su renovada figura en la alfombra roja y junto a su mujer.

El histriónico artista posó para las cámaras con un traje negro, camisa a rayas y corbata gris. Estaba junto a su esposa, Anna Beth , que se mostró con un vestido largo color granate.

John Goodman interpreta al presidente de los Estados Unidos en el excéntrico film que va a traer más de una polémica. Además de Goodman y Tom Cruise , el reparto incluye a Riz Ahmed, Jesse Plemons, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg, Emma D’Arcy y Robert John Burke.

A Goodman ya se lo había visto en buen estado hace unos meses, cuando fue la premiere de la última película de Los Pitufos. Si bien la figura de El gran Lebowski había iniciado una modificación en su vida alimenticia desde 2007, en el último tiempo profundizó su fortalecimiento físico que lució a todas las luces en este 2026.

El actor contó que el cambio de vida lo inició hace más de diez años, cuando lentamente empezó a modificar su manera de comer. En 2023, en una charla para una asociación de personas jubiladas, Goodman contó que lo que hizo fue frenar la cantidad de comida que ingería.

El truco que aplicó para bajar de peso

“Básicamente fue solo controlar la porciones y decir ‘no necesito esto’. Me lo metía todo a la fuerza. No quiero ser un ejemplo para nadie cuando vuelva a subir de peso con fuerza por comer azúcar glaseado de la cuchara”, comentó John Goodman en ese momento como una broma.

En un reportaje con David Letterman, el actor contó que llegó a pesar casi 200 kilos en su punto más complicado de salud. “Quería vivir mejor”, aseguró en aquel momento. Durante una charla con la revista People, Goodman había hablado de sus problemas alimenticios. “Sé que suena cursi, pero fue un desperdicio lo que pasaba. Se necesita mucha energía creativa para quedarse sentado pensando qué comer a continuación”, había dicho.

El actor había comentado que se “cansó” de mirarse. “Te afeitás frente al espejo y no querés ni mirarte. Se vuelve peligroso”, remarcó, acerca de sus constantes incrementos de peso. Para poder lograr una alimentación sana, Goodman contó que dejó de tomar alcohol y que contrató a un “entrenador de salud” que regula lo que ingiere y el ejercicio que hace en la rutina diaria que tiene armada.