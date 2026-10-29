La China Suarez saludó a su amigo Tomás Garrahan por su cumpleaños, pero una imagen junto a él despertó comentarios por la presencia de su expareja.

Una foto, un "te amo" y una nueva polémica: qué pasó con la China Suárez y Benjamín Vicuña

La China Suárez volvió a quedar en el centro de la atención en las redes sociales luego de compartir una publicación que, aunque tenía como objetivo celebrar una fecha especial, terminó generando repercusiones inesperadas. Como suele ocurrir con sus movimientos digitales, un pequeño detalle en una de las imágenes fue suficiente para despertar todo tipo de interpretaciones entre los usuarios.

La actriz publicó una serie de historias de Instagram dedicadas a un amigo por su cumpleaños. Sin embargo, una de las fotografías que eligió para acompañar el saludo llamó especialmente la atención y reavivó las especulaciones sobre su vínculo con Benjamín Vicuña .

El protagonista del festejo fue Tomás Garrahan, a quien la artista le dedicó varias postales en las que aparecen juntos. Para acompañarlas, escribió un mensaje afectuoso que dividió en siete imágenes, colocando una palabra en cada una hasta completar la dedicatoria: “Feliz nacimiento, amigo bueno, gracioso, mágico. Te amo” , expresó la China en sus historias, con un saludo que dejó en claro el cariño que siente por su amigo.

China Suarez en Instagram.

No obstante, la última parte del mensaje quedó asociada a una fotografía en blanco y negro en la que ambos posan en primer plano junto a un perro. Detrás de ellos se distingue a Benjamín Vicuña, un detalle que no pasó inadvertido para quienes observaron la publicación.

La foto con Benjamín Vicuña que generó comentarios

La imagen fue señalada por la cuenta de El Gato en X, desde donde hicieron hincapié en la elección de esa postal entre las distintas fotografías que la actriz podría haber compartido: “La China Suárez saludó a su amigo y de las millones de fotos que debe tener con él, decidió subir una en la que está Benjamin Vicuña y cortarle la cabeza. Ja,ja,ja,ja. Posta. ¿No sé da cuenta?”, comentaron desde la cuenta.

La fuerte frase de Benjamín Vicuña sobre sus hijos en medio del conflicto con la China Suárez.

A partir de esa observación, comenzaron las especulaciones sobre la posibilidad de que la actriz no hubiera advertido la presencia de su expareja en el fondo de la imagen o que, por el contrario, hubiera seleccionado la fotografía de manera intencional. Por el momento, no hubo una aclaración pública de la China Suárez sobre el detalle que generó repercusión.

Cómo está la relación entre la China Suárez y Vicuña

El episodio se produce en medio de un contexto de tensión entre la actriz y el padre de dos de sus hijos. Según trascendió, actualmente no mantienen diálogo directo y la comunicación entre ambos se canaliza a través de sus respectivos abogados.

En ese escenario, una simple historia de Instagram terminó alimentando nuevas interpretaciones sobre el vínculo entre ambos, aunque no hay elementos que permitan confirmar que la elección de la fotografía haya sido deliberada.