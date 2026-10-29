Mercurio retrógrado: esto es lo que no tenés que hacer hasta el 13 de noviembre, según tu signo del zodiaco.

Si esta semana te sucedieron imprevistos e infortunios cómo una transferencia mal enviada o una discusión con un ser querido, la astrología tiene una explicación: desde el 24 de octubre, Mercurio está retrógrado . Y esta vez el retroceso transcurre en Escorpio , el signo más intenso del zodíaco.

Tres o cuatro veces por año, vistos desde la Tierra, Mercurio parece frenar y avanzar hacia atrás en el cielo. Es una ilusión óptica, pero para la astrología es un período para revisar en lugar de arrancar. Mercurio rige la comunicación, la tecnología, los viajes y los acuerdos, así que cuando retrocede, todo eso se complica. Este es el tercero y último de 2026, el 4 de noviembre Mercurio se alinerá con el Sol. Los astrólogos lo consideran el momento de mayor claridad del período. El 13 de noviembre retomará la marcha directa y el 29 de noviembre terminará la "sombra" posterior, cuando las cosas vuelven del todo a la normalidad.