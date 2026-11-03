Rompió el silencio la denunciante de Maratea: dio detalles de la denuncia y asegura que el influencer no se presenta a la Justicia

El cruce picante que tuvo Santiago Maratea con la China Ansa en PH, Podemos Hablar puso nuevamente en el centro de atención la colecta para reconstruir "El Refugio de Eli" en Adrogué, esa iniciativa que quedó en el centro de atención debido a que fue denunciada por una joven que cuestiona el destino de los fondos.

En las últimas horas, la denunciante Natalí Rodríguez volvió a agarrar la lanza y cargó de nuevo contra este episodio que volvió a ganar terreno en el mundo del espectáculo.

"Llego a esto a pedido de la gente que donó para esta colecta porque no tenía respuestas desde hacía años", dijo Natalí en Primicias Ya, y luego agregó: "A partir de ahí le pedí públicamente a Maratea que nos cuente en qué se había gastado el dinero, porque hicieron dos colectas para este refugio y el objetivo no se ve reflejado en lo construido hoy para Eli y su familia . Por supuesto que no hay nada para los animales".

Luego, agregó mostrando aún más su disconformidad: "Le entregaron una casa vacía, sin muebles ni nada; Maratea mostró que, con la segunda colecta, le compraron un horno eléctrico a Eli, pero nunca llegó. La zona en la que vive Eli limita con un arroyo y hay muchos vientos en los temporales, por lo que Eli pidió que si les hacía una casa, le hiciera por favor un techo de loza para evitar que se vuele con los vientos, no se lo hicieron". En su relato, sumó: "Él puso a todo su equipo a trabajar en este proyecto, no es que se lo delegó a una empresa que falló. Él y su socia contrataron a dos arquitectas y fueron ellos quienes llevaron adelante las colectas, quienes administraban el dinero y el presupuesto".

"Eli y su marido nunca tuvieron en sus manos el dinero que se juntó. La plata estaba en la cuenta de una persona que ni siquiera era familiar de Eli y la segunda colecta estaba en la cuenta de una persona en Córdoba, que era la mamá de una nena para la que se estaba haciendo otra colecta", reveló la denunciante.

Para cerrar, dijo: "La construcción que existe hoy no vale 80 mil dólares y mucho menos lo valía cuando se la construyó. No son tan fáciles las cosas con Maratea".

Qué pasó entre La China Ansa y Santiago Maratea en PH: la conductora contó su versión

La grabación de PH: Podemos Hablar quedó envuelta en una situación inesperada que generó repercusiones entre sus invitados. El episodio involucró a China Ansa y Santiago Maratea, figuras conocidas del ambiente mediático, y obligó a detener momentáneamente el rodaje. Luego de que trascendieran los detalles de la discusión, una de las protagonistas decidió contar su versión y aclarar qué ocurrió durante el encuentro.

Se trata de la China Ansa, quien habló este jueves 29 de octubre, en el ciclo conducido por Yanina Latorre, y se refirió a su intercambio con Santiago Maratea, que habría tenido como punto de partida una pregunta relacionada con la colecta que el influencer realizó para Independiente.

Qué dijo la China Ansa sobre su cruce con Santiago Maratea

Durante la entrevista, la periodista explicó que las intervenciones en el programa de Andy Kusnetzoff surgen de una dinámica espontánea y que los participantes no llevan preguntas preparadas desde sus casas: “Estamos en un programa donde estamos charlando y nos toca aleatoriamente la luz para preguntarle uno al otro algo improvisado. Nosotros no traemos las preguntas desde casa”, comenzó relatando.

La China Ansa

Después, detalló cuál había sido su intención al momento de dirigirse al influencer: “Yo le propuse un cambio de roles donde él se tiene que decir algo a él mismo. Yo no hice ni acusaciones, no investigué el caso periodísticamente. Yo fui a la fuente a preguntarle qué se diría él desde un lugar a él mismo”.

Sobre la reacción de Maratea, consideró: “Evidentemente, toqué una fibra que a él lo descolocó o que no quería hablar del tema”. En ese momento, Latorre hizo referencia a la polémica por la colecta para Independiente y recordó que el influencer había sido acusado de quedarse con parte del dinero recaudado. Frente a ese comentario, Ansa sostuvo: “¿Y qué esperaba yo? Que él respondiera en su defensa. Yo esperaba otra respuesta, yo esperaba un total donde él se decía a sí mismo, ‘gracias chabón por todo lo que hiciste’”.

La periodista aseguró que no tuvo malas intenciones

La China también quiso dejar en claro cuál es su vínculo con Maratea y explicó que tanto ella como su familia tienen una buena consideración hacia el influencer: “Nosotros con mi familia lo adoramos a él y nos involucramos en las causas, que eso es lo peor de todo. Nunca lo juzgaría ni fue con una crítica ni con mala intención”, expresó.

Además, consideró que el tema podía aparecer durante la grabación y que el invitado debía contemplar esa posibilidad: “Me parece que él fue a PH sabiendo que tal vez existía la posibilidad de que le tocasen este tema. No me parece una locura pensar que le vamos a preguntar por algo de esto”.

Los detalles de la discusión que obligó a frenar PH

La situación había trascendido a partir de la información que Alejandro Guatti compartió en Intrusos. El cronista reveló que el intercambio entre ambos fue más intenso de lo que se había conocido inicialmente: "Tuvieron que frenar la grabación porque hubo gritos", contó al aire. Luego, explicó cómo habría comenzado el conflicto: "Explotó todo cuando la China le hace un comentario a Maratea por el tema de Independiente. En ese momento Santi se enojó muchísimo, pararon la grabación".

Según el periodista, la situación también afectó a Ansa: "Ansa se angustió mucho y lloró por esta situación". Por su parte, Rodrigo Lussich señaló que la producción de PH, Podemos Hablar les entrega a los invitados las preguntas que deben realizar durante el programa, por lo que el tema no habría surgido exclusivamente por iniciativa de la periodista.

Guatti agregó que la China llegó a pedir retirarse de la grabación, aunque finalmente lograron convencerla para continuar. También describió la discusión como muy agresiva y aseguró que la periodista terminó llorando.

El trasfondo del enfrentamiento remite a la colecta que Santiago Maratea organizó años atrás para ayudar económicamente a Independiente. La decisión de quedarse con un porcentaje de lo recaudado generó cuestionamientos y críticas en aquel momento, e incluso dio origen al apodo de "Santi Manotea".