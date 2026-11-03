La adolescente apareció públicamente junto a su hermana Angelita durante un show. El video de su presentación como cantante y el camino en el mundo artístico.

Quién es Amelia, la hermana de 17 años de Ángela Torres, hija de Gloria Carrá y Luciano Cáceres: su recorrido artístico

Angelita Torres atraviesa un período importantísimo en su carrera profesional. El desembarco en el streaming a través del programa Nadie Dice Nada, que conduce Nicolás Occhiato en su canal Luzu TV, le dio esa visibilidad que ameritaba tener producto de su gran nivel artístico como cantante, más allá de su faceta actoral. La hija de Gloria Carrá, fruto de su relación con Marcelo Torres, crece a pasos agigantados.

Desde las sombras de esta importante figura del arte argentino, viene creciendo de una manera más que positiva su hermana Amelia Cáceres, fruto de la relación que supo tener durante casi nueve años Gloria y el actor Luciano Cáceres . La joven de 17 años atraviesa una etapa especial creciendo de gran forma en el mundo artístico, con el respaldo de su familia que históricamente estuvo ligada al mundo artístico.

Lo tiene clarísimo: su camino está enfocado en el canto, la danza y la comedia musical, por el cual trabaja y empieza a delinear una carrera en el mundo artístico donde tendrá el apoyo importante de su hermana Angelita. Mientras estudia, ya se encamina para tener una carrera nutrida de éxito.

Se está formando en disciplinas escénicas, tomando clases de canto, estudios de danza y comedia musical. En esta decisión de empezar una carrera profesional en este aspecto cuenta con el apoyo de sus padres Gloria Carrá y Luciano Cáceres.

El video de Amelia cantando y la presentación junto a su hermana Angelita

Hace un largo tiempo, su madre Gloria compartió un video donde se la ve cantando una canción de una película animada. Su timbre vocal llamó la atención y hasta incluso fue comparado con el de su hermana angelita.

Hace algunos días, volvió a aparecer públicamente. Esta vez también se viralizó en un video cuando interpretaba "Canción de las simples cosas". No en su casa ni mucho menos, sino que se trató de su participación en el tour musical de Ángela Torres. Esto significó su primera participación en un espectáculo masivo.

Luego de esta participación, su padre escribió: “Las hermanas del amor”. Por otra parte, su hermana le dedicó: “Y hoy pasó esto, Ame, te amo con mi vida. Lo preciosa que es tu voz, mi bebé”.