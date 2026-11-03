Migue Granados recordó a su madre y contó qué cosas se animó a hacer después de su fallecimiento.

El conductor de Olga abrió su corazón durante una entrevista y recordó a su mamá a 10 años de su muerte.

El humorista y conductor, Migue Granados , abrió su corazón en una entrevista donde habló de la pérdida de su mamá, Mariana , los recuerdos con ella y las cosas que se animó a hacer en público luego de su muerte.

Durante su visita al streaming La Sillita , el conductor de Olga se refirió a cómo transitó la muerte de su madre hace casi diez años y qué cambios trajo ese duro momento también a nivel laboral.

“Mi mamá falleció hace 10 años, ella me tuvo muy de joven y falleció con 49 años, casi la edad que tengo yo, faltan 9 años”, comenzó Migue Granados su relato. En el emotivo recuerdo de su madre, el conductor remarcó cómo ese momento además repercutió también en cambios a la hora de expresarse en público y poder soltarse un poco más.

"Ahí es como que uff sentí como una libertad. Me empecé a animar a hacer otros tipos de chistes al aire, que antes no hacía porque ella me estaba mirando, chistes fuertes. Hablar de marihuana libremente. Ya era grande pero tu vieja es tu vieja toda la vida. Hay algo”, reflexionó Migue Granados. En la entrevista, el conductor recordó con emoción la acción de su madre Mariana de llamarlo a diario en las primeras horas del día y que reflejaba el sentimiento que los unía.

“Mi vieja me llamaba todos los días a la mañana para despertarme porque quería, no porque era un nene. Y ahí hay algo que pasa que te hace crecer un toque porque perdiste algo que es tu torre de control animal de la vida, como la nave que va a la luna y desprende algo en un momento y queda algo así (señala algo pequeño)”, analizó el conductor de Olga.

Migue Granados abrió su panchería con salchichas importadas de EEUU y estilo vintage

Migue Granados cumplió uno de sus proyectos personales y se lanzó al mundo gastronómico con la apertura de Matt’s, su propia panchería en Palermo. El conductor de OLGA se asoció con Rodo Cámara, fundador de The Food Truck Store y Luisa's y uno de los referentes de la cultura hamburguesera en Argentina, para darle forma a un espacio inspirado en las clásicas pancherías estadounidenses.

La propuesta gastronómica busca trasladar a Buenos Aires parte de la identidad de ciudades como Chicago, Nueva York, Detroit y Coney Island, reconocidas por su tradición alrededor del hot dog. El proyecto surgió de un sueño que Granados tenía desde hacía tiempo: crear un negocio vinculado con la cultura gastronómica estadounidense y ofrecer una experiencia diferente en Argentina.

Matt’s fue diseñado para recuperar la esencia de las históricas pancherías que marcaron tendencia en distintas ciudades de Estados Unidos. Para eso, el emprendimiento puso especial atención tanto en los ingredientes como en la ambientación del local. De acuerdo con la información publicada en la página web del emprendimiento, la propuesta gastronómica incluye "salchichas 100% de carne importadas de Estados Unidos, panes desarrollados especialmente para el proyecto, y recetas que respetan la esencia de cada estilo clásico americano".