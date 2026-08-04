Emotivo: Nicolas Vázquez fue declarado personalidad destacada de Buenos Aires y lo celebró con su novia

Nicolas Vázquez recibió un importante reconocimiento al ser distinguido como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires , en una ceremonia cargada de emoción que reunió a familiares, amigos y reconocidas figuras del espectáculo argentino.

El actor celebró este nuevo hito en su trayectoria acompañado por las personas más cercanas de su vida. Entre los presentes estuvieron su novia, Dai Fernández , además de sus padres y su hermana, quienes compartieron junto a él una jornada marcada por el afecto y el reconocimiento a su carrera artística. El homenaje también convocó a destacadas personalidades del ambiente artístico que quisieron acompañar a Vázquez en este momento especial. Adrián Suar , Gustavo Yankelevich , Georgina Barbarossa y Mercedes Oviedo fueron algunos de los invitados que dijeron presente para celebrar la distinción otorgada por la Ciudad de Buenos Aires.

La ceremonia estuvo atravesada por distintos momentos de emoción , aunque uno de los instantes más significativos llegó con la participación de Germán “Tripa” Tripel . El artista sorprendió a los asistentes al interpretar el tema principal de Rocky , una canción estrechamente vinculada con uno de los mayores éxitos teatrales protagonizados por Nico Vázquez.

La interpretación despertó una profunda emoción entre los presentes y funcionó como un homenaje al recorrido artístico del actor, cuya carrera ha estado marcada por el teatro, la televisión y el cine. La elección de esa emblemática melodía recordó además el impacto que tuvo la adaptación teatral de Rocky, una de las producciones más destacadas encabezadas por Vázquez en los últimos años.

Reconocimiento a la trayectoria

La distinción como Personalidad Destacada de la Cultura representa un nuevo reconocimiento a la trayectoria de Nico Vázquez y a su aporte al desarrollo de la escena artística argentina. A lo largo de los años, el actor logró consolidarse como una de las figuras más queridas del espectáculo nacional, combinando exitosos proyectos teatrales con trabajos en televisión y cine.

Rodeado de sus afectos y del reconocimiento de colegas que acompañaron su crecimiento profesional, Nico Vázquez vivió una jornada inolvidable, retratada detalladamente por Ciudad Magazine. La presencia de familiares, amigos y referentes de la industria reflejó el cariño y el respeto que ha construido a lo largo de su carrera, en una ceremonia que celebró tanto su talento como su compromiso con la cultura argentina.