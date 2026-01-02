La fuerte reflexión de Nico Vázquez al terminar el año

Sin dudas el 2025 fue un año de cambios para Nico Vázquez , principalmente por el final de su relación amorosa con Gimena Accardi luego de que esta parte sea protagonista de una infidelidad que habría sido uno de los detonantes del período que llevaban juntos. En sus redes sociales, el actor que en contracara a ese difícil momento vivió un año espectacular a nivel laboral, analizó el año en un extenso escrito.

“ Me siento muy amado por mi gente , por mis amigos y por el cariño enorme del público, que acompaña, abraza y está. Gracias de corazón a cada uno de ustedes por los mensajes, por el respeto y por el amor. Todo eso llega y se siente ”, escribió en su cuenta oficial donde suma más de cuatro millones trescientos mil seguidores .

En el mismo posteo hecho en las historias de Instagram, sumó un mensaje puntual: “Ojalá podamos elegir construir más y destruir menos. Vivir con más empatía, más amor y más paz. Pensar un poco más en el otro. Aprender a convivir, a vivir y dejar vivir. Todo lo que me desean a mí, el doble para ustedes. Gracias siempre”.

Vazquez 2025

Nico Vázquez-análisis 2025

El otro análisis que había hecho previamente

Nicolás Vázquez tuvo un 2025 marcado por el éxito de su regreso al teatro con Rocky y el escandaloso divorcio de Gimena Accardi después de 18 años de relación.

El actor usó sus redes sociales para compartir una reflexión sobre su año y en una historia de Instagram se refirió a su presente laboral y la propuesta para el 2026. “2025 fue un año que superó todo. Rocky se convirtió en el espectáculo más visto del país, emocionó al píublico, a la crítica y a nosotros”, comenzó diciendo en el texto que compartió a sus más de 4 millones de seguidores.

“Lo despedimos con gratitud. Prepárense!! 2026 va por más. Mucho más”, siguió y anticipó lo que vendrá con su próxima obra de teatro que promete ser una continuidad del éxito de Rocky.

nico vazquez gimena accardi portada.jpg

En otro momento, se mostró agradecido al público: “Gracias por estar siempre. Todo lo que me desean, el doble para ustedes. Sean felices”.

El mensaje no hizo referencia a su separación y mucho menos al vinculo que quedó con Gimena Accardi tras el escandaloso divorcio. Todo indica que la relación entre ellos no quedó de las mejores formas ya que tanto él como ella apostaron una vez más a una relación.