Gimena Accardi rompió el silencio sobre su relación con Seven Kayne: "Es un divino"

La actriz, que viene de separarse de Nicolás Vázquez, fue emparentada con su flamante compañero en la película "TILF", que está en plena producción.

En medio del lanzamiento de un nuevo proyecto, Gimena Accardi decidió abrir una ventana a su presente personal y emocional. Con la película "TILF" en plena producción, habló sobre los rumores de romance que la vinculan con Seven Kayne , su compañero en la cinta. También profundizó en el proceso de su reciente divorcio de Nico Vázquez, una separación que marcó un antes y un después en su vida. En las últimas semanas, los trascendidos sobre una supuesta relación con el trapero crecieron de forma constante.

La intérprete describió al músico como un “divino” y celebró haber trabajado con él, remarcando su sorpresa por el desempeño del intérprete frente a cámara. “Muy feliz de haber encontrado ese diamante en bruto. La rompe toda sin ser actor” , aseguró. Pese a estas palabras elogiosas, volvió a descartar que exista algo más allá del vínculo profesional: reconoció que entiende cómo funciona el ambiente y cómo cualquier gesto puede desatar rumores.

En paralelo a esas versiones, la ex "Casi Ángeles" atraviesa un momento personal delicado tras su separación de Nicolás Vázquez , con quien compartió casi dos décadas de vida. Si bien aún no confirmó una nueva relación, su exmarido sí volvió a apostar al amor con Daiana Fernández , su compañera en la obra "Rocky". Lejos de incomodarse, Accardi habló del tema con naturalidad y madurez: “Lo recuerdo con mucho afecto y también con los recuerdos lindos, con buen vínculo y buena relación ”.

La artista también compartió una reflexión sobre la manera en que se dio el final de la pareja. “Después de 18 años de un vínculo hermoso y súper sano y donde siempre hubo mucho amor y respeto, creo que también así tiene que ser la separación: con amor, con respeto. Nos adoramos y está todo bárbaro”, señaló. Incluso reveló que el trámite del divorcio fue rápido porque “no había mucho por discutir”, lo que evidencia la madurez con la que eligieron transitar el proceso.

Consultada sobre la nueva relación de su ex, Gimena no lo criticó en absoluto: dijo que asocia al actor con “la confianza, el amor y la contención”, y hasta justificó cómo pudo surgir el enamoramiento con la actriz que comparte escenario con él: “Te terminás enamorando”. Así, remarcó que simplemente “se vincularon más tal vez más allá de la amistad”.