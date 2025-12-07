Bomba: tras los rumores de separación, Roberto García Moritán estaría saliendo con una famosa extenista

Ayer por la tarde, Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores al lanzar una noticia que rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales. En sus historias de Instagram, el conductor publicó una foto de Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich y agregó la frase: “Fin de la relación” . Ese breve mensaje fue suficiente para encender todo tipo de especulaciones, pese a que la periodista neuquina había descartado cualquier crisis de pareja.

La segunda story del presentador generó aún más revuelo, ya que no solo confirmó la supuesta separación, sino que además insinuó un nuevo romance. Allí, el comunicador escribió: “Moritán y Dulko iniciando romance” , en referencia a la extenista Gisela Dulko . La mención abrió un nuevo capítulo en la historia, ya que hasta el momento no se conocían señales de vínculo entre ellos.

Lo cierto es que, mientras las versiones circulan y a pesar del revuelo, el economista y la modelo continúan siguiéndose en redes sociales, un detalle que algunos interpretan como señal de que el alejamiento no sería definitivo. A su vez, el ex funcionario del gobierno porteño mantiene el seguimiento a la exdeportista en Instagram , lo que alimentó aún más las especulaciones.

Qué dijo Moritán sobre el casamiento con Priscila Crivocapich

El contexto sentimental de la pareja ya había sido noticia semanas atrás, cuando surgieron rumores sobre un posible casamiento. A seis meses de iniciar su romance, comenzó a circular que Moritán y Crivocapich estaban pensando en pasar por el altar. Esto llevó a que "SQP" (América) lo consultara a mediados de noviembre, pero el empresario respondió con claridad: “No, no, nada que ver. Debe haber sido un rumor o un malentendido. No, nada que ver. Estoy muy bien así y sin ese plan por ahora”.

Moritán 2 Gisela Dulko supo estar con Fernando Gago.

Sin embargo, su respuesta no cerró completamente la puerta a la posibilidad futura. El ex marido de Pampita explicó: “No voy a decir ‘nunca más’, porque la vida siempre te termina dando como una sorpresa, pero lejos de ser parte de mis planes. Ni este año ni el año que viene, así que no, nada que ver”. El hombre de negocios también había expresado encontrarse en una etapa personal muy positiva. Respecto a su relación con la comunicadora, afirmó: “Estoy muy tranquilo, estoy muy bien. Estoy disfrutando de la vida como hace mucho no lo hacía ”.