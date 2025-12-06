Roberto García Moritán, al horno: su novia neuquina salió a hablar de los rumores de crisis en la pareja

Priscila Crivocapich decidió responder a los rumores de separación de Roberto García Moritán que surgieron en los últimos días, a cinco meses de haber hecho pública la relación. Si bien aclaró que siguen juntos, su respuesta dejó cierto margen para la duda , ya que evitó profundizar y expresó incomodidad ante las preguntas sobre su intimidad. Su declaración, breve y directa, no disipó por completo las especulaciones y mantuvo la atención mediática sobre la pareja.

Consultada por "Puro Show", la periodista neuquina expresó: “Sí, seguimos juntos pero no quiero que me pregunten por las cosas personales . Es un montón”. La modelo también explicó su postura respecto de la exposición en redes, tratando de frenar las definiciones apresuradas: “No soy de compartir cosas personales. Alguna que otra foto, muy cada tanto pero no el día a día... no pueden sacar conclusiones por eso ”.

Anteriormente, en una entrevista con Infobae, la comunicadora había detallado cómo comenzó su vínculo con el ex funcionario porteño, revelando una historia marcada por la intervención de un amigo en común. "Yo venía soltera desde hacía un tiempo y le dije a mi amigo: ‘Ay, presentame a alguien’. ‘Tengo a alguien para presentarte, pero no ahora’ , me respondió, pero no me dijo quién era", sentenció. Luego, contó que pasó el verano y lo olvidó, hasta que en abril recibió el mensaje decisivo.

Según describió, el ex marido de Pampita le escribió diciendo que ya estaba “apto" para invitarla a salir: "Si seguía esperando, capaz que yo ya me ponía de novia con otro, entonces, no quería dejar pasar la oportunidad de conocerme”. Crivocapich recordó que él la invitó a comer y que “fue muy caballero". Ese encuentro marcó el inicio de una relación que, según señaló, se fue construyendo sin sobresaltos y con naturalidad desde el primer momento.

Del vínculo con Pampita a su relación con Anita, la hija menor

Respecto a la dinámica familiar, la periodista afirmó que ya conoció a los hijos del economista y que todo ocurrió de manera fluida. “Bien, bien. Tenemos buena relación”, aseguró, destacando que “como todas las cosas fueron pasando, entonces no se tomó como un gran acontecimiento”. Sobre Carolina Ardohaín, fue bastante tajante: al definirla, la catalogó de "ex" y sobre su vínculo actual con ella destacó que "hay buena onda".

También relató cómo vive los encuentros compartidos, especialmente los vinculados a la hija menor, Ana: "Me estoy acostumbrando, pero todo buena onda. Yo me adapto a la realidad (de Roberto), que es una persona separada, tiene dos ex y está todo bien, y tienen un buen vínculo”. De esta manera, subrayó que la convivencia familiar es armoniosa y que ella se integra sin conflictos al entorno.

Crivocapich La modelo y el economista llevan cinco meses de vínculo.

Sobre la faceta paternal de Moritán, no dudó en elogiarlo: “Un 10”, afirmó, y sobre la pequeña añadió: “Es una dulce”. Cuando le preguntaron si estaba contenta con la relación, se limitó a responder: “Estoy bien. Sí, sí”, y ante la consulta sobre si estaba enamorada, contestó entre risas: “Estoy muy bien. Estoy bien”. Frente a las especulaciones, concluyó que lo que la hace disfrutar del romance es que se "divierten mucho" juntos.