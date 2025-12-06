Noelia Marzol cuántas veces tiene relaciones a la semana con su marido: "Es muy bueno en algunos ítems"

La bailarina, siempre filosa, aprovechó para realizar un posteo sugerente en las redes en el que revela detalles íntimos sobre su vínculo amoroso.

Noelia Marzol volvió a mostrar su costado más descontracturado en redes al activar una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, mientras atraviesa una mudanza. La bailarina, conocida por su humor picante, recibió consultas de todo tipo, pero una destacó por su tono directo. Un usuario le preguntó sin filtros: “Te veo radiante, ¿cuánta veces garc...?” . Lejos de incomodarse o evitar el tema, decidió contestar públicamente y con naturalidad.

La actriz respondió desde la cama junto a su esposo, Ramiro Arias , dejando en claro que no pretendía esquivar la curiosidad de sus seguidores. Mirando a la cámara, contestó: “Ehh… no, esta semana un par… ”. Luego, girándose hacia el futbolista, agregó una reflexión pícara: “ Lo importante no es la cantidad, lo importante es la calidad . ¿Verdad, Ramiro?”. Su marido contestó afirmativamente, entre risas, acompañando el momento distendido.

La modelo continuó con la sinceridad y sumó un elogio hacia las habilidades íntimas de su esposo, insinuando complicidad sin entrar en detalles explícitos. Con una sonrisa cómplice, lanzó: “Él es muy bueno en algunos ítems, ¿eh?” , comentario que reforzó el clima relajado en el que ambos se manejan públicamente.

Noelia-Marzol-Arias Los enamorados grabaron un video desde la cama.

Semanas atrás, la ex "Sex" ya había sorprendido con otro contenido íntimo en redes, cuando publicó un video junto a Arias que llamó la atención por su tono sugerente. En esa oportunidad, compartió una grabación donde se los veía muy cariñosos, acompañando el posteo con la frase: “Las cosas que hace bajo la promesa de una noche desenfrenada”. En el clip, el ex jugador de Quilmes le besaba el pie, un gesto que despertó humor y sorpresa entre los usuarios.

La crisis que los obligó a iniciar terapia de pareja

Marzol y Arias están juntos desde hace varios años y se casaron a principios de 2021. Actualmente son padres de dos hijos, Donatello y Alfonsina, quienes también suelen aparecer en algunas publicaciones familiares. La ex participante de "Showmatch" contó en reiteradas oportunidades que atravesaron una etapa difícil, particularmente durante una estadía en Córdoba, donde “dejaron de salir porque solo discutían”. Ante ese desgaste, tomaron una decisión clave para preservar la relación.

Según relató, ambos comenzaron terapia para reconstruir la pareja y reencontrar el equilibrio perdido. Gracias a ese proceso, lograron superar las tensiones y hoy destacan que lo que los sostiene es “el amor, el diálogo y su familia”. En cada aparición pública, la ex coequiper de Marley deja en claro que la sinceridad, el humor y la complicidad son pilares fundamentales en su dinámica.