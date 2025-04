Noelia Marzol explotó y habló de los rumores de separación

image.png

Además, explicó por qué se la vio acompañada de amigos: “Como estaba sola, y cuidé mis amistades toda la vida, en estos momentos —que suelen pasarme porque vivo a destiempo del mundo— son ellos los que me apoyan, me sostienen y me bancan. Yo quiero que mi familia disfrute en el campo, porque aman estar allá”.

El tremendo descargo de Noelia Marzol

“Fui a bailar el viernes con Johnny, la pasamos genial. Ayer cené con una amiga a la que amo, y hoy vino un amigo que conozco desde que tengo cuatro años, con toda su familia”, detalló Noelia Marzol.

Acto seguido, remarcó: “Esta es mi realidad. Por supuesto que estoy triste y angustiada porque quiero estar con mis hijos, pero tampoco les voy a decir ‘quédense acá conmigo mientras yo trabajo’. Por eso están mis amigos bancándome, y los amo”.

En cuanto a los rumores de crisis, fue tajante: “Lo que me llama la atención es que porque me ven con amigos un fin de semana, ya empiezan de nuevo con que me separé. Sé que muchos mensajes son con buena intención, pero no, no me separé”.

“Conté que hace un tiempo tuvimos una crisis, y nada más. Después inventaron un montón de cosas de las que no me voy a hacer cargo, porque yo nunca dije que me separé de Rami. Jamás”, precisó.

Finalmente, cerró con una reflexión para quienes la cuestionan por seguir trabajando: “Me juzgan porque trabajo aunque viva bien. Pero lo que tengo es porque laburo desde los 17 años. Al igual que en cualquier empleo, no puedo renunciar de un día para el otro solo porque quiero pasar Pascuas con mi familia. Eso no pasa en ningún trabajo, y en el mío tampoco”.