Cómo hace Noelia Marzol con su marido para evitar las crisis de pareja

Ramiro Arias, quien dejó el fútbol porque "estaba harto", según cuenta Noelia Marzol, ahora se dedica a la representación de jugadores. Esta transición en su carrera profesional ha permitido que ambos puedan ajustar sus agendas para pasar tiempo juntos. Noelia Marzol explica: "Desde que soy madre me levanto y estoy con ellos, voy a trabajar y cuando detecté que necesitaba tiempo para mí y para la pareja, mi marido estuvo de acuerdo. Cada quince días hacemos una salida en pareja, aunque estemos cansados lo hacemos igual. No llegamos a estar en crisis, capaz tuve una crisis personal".

La actriz también reflexiona sobre cómo su vida social cambió desde que se convirtió en madre. Antes solía socializar mucho después de las funciones de teatro, pero con la llegada de sus hijos, ese tiempo se ha reducido considerablemente. "Yo estaba acostumbrada a terminar las funciones por lo general de miércoles a domingo y comer con el elenco, tener ese espacio social mío. Desde que soy madre me levanto y estoy con ellos, voy a trabajar y cuando detecté que lo necesitaba, que pasaba mucho socializando antes y ahora no, lo propuse y él estuvo de acuerdo", comparte Noelia Marzol.

NOelia Marzol 2.jpg Noelia Marzol y Ramiro Arias

Noelia Marzol dio más detalles de su vida privada

Noelia Marzol también ha hablado de cómo la llegada de sus hijos no solo la descubrió a ella como madre, sino que también transformó a sus propios padres en abuelos cariñosos. "Mi papá como padre es cero cariñoso, no recuerdo que dijera: ‘te amo, te quiero’, no sabe cómo acercarse con un abrazo y con mis hijos es la persona más dedicada que existe. Es puro amor y eso me emociona", revela.

En cuanto a su carrera profesional, Noelia Marzol está actualmente en la obra "Bloody" y tiene planes de celebrar con el elenco una vez que terminen las funciones. "Ahora ya arreglamos que terminan las funciones de Bloody y vamos a celebrar con el elenco. Capaz tuve una crisis personal", agregó, mostrando cómo equilibra su vida laboral y personal.