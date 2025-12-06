Una ex "Gran Hermano" habló de su dura situación económica: "No me alcanza para pagar el alquiler"

Una de las participantes más destacadas de la última edición del reality show advirtió que está haciendo changas como delivery, pero que tiene varias deudas en el lomo.

Sobrevivir a la fama repentina de " Gran Hermano " suele ser un desafío, ya que las primeras instancias están repletas de exposición, canjes y apariciones mediáticas, pero ese impulso no dura para siempre y a los pocos meses todo se va esfumando. De hecho, muchos exparticipantes atraviesan una crisis al ver que no logran sostenerse en el medio y deben replantearse su futuro. La mayoría vuelve al anonimato, cargando con la fama que ya no existe, mientras solo unos pocos consiguen insertarse laboralmente en el ambiente artístico .

En ese contexto, Katia “La Tana” Fenocchio , una de las figuras más destacadas de la última edición, está pasando un momento particularmente difícil. Conocida por haber ingresado “a bordo de su moto superpoderosa”, reapareció como invitada en "Se picó", el ciclo de streaming conducido por Gastón Trezeguet. Allí, abrió su intimidad y contó que su situación personal y económica se encuentra lejos de lo que imaginó al salir del reality show.

La Tana confesó que su actividad laboral está estancada. “De trabajo estoy pésimo, no tengo nada. No me sale nada y estoy haciendo delivery de nuevo ”, explicó, recordando que ese era su trabajo previo a su ingreso al ciclo. A eso, sumó: “Estoy desocupada y no me están saliendo laburos”, y contó que incluso intentó invertir en un proyecto propio: “Ya invertí en eso , tengo que pagar las tarjetas que están al rojo vivo y esa es una inversión que no te va a dar plata al momento”. La frustración por no poder lanzar su canal de streaming, además, la tiene muy angustiada.

Su coyuntura es tan delicada que depende pura y exclusivamente del apoyo de su pareja. “Si no fuese por mi novio, no sé qué haría. Él me está pagando el alquiler”, reveló. Cuando el periodista Nico Peralta le preguntó cómo sobrelleva todo, ella respondió dejando entrever la presión que carga: “A mí no se me caen las uñas. Ayer agarré la moto y me fui a laburar. Hice delivery y me fue re mal. Ahora le debo 80 lucas a la aplicación”.

El pedido de sushi que derivó en una importante deuda

Fenocchio relató con detalle la complicada jornada que derivó en esa deuda. Contó que, como desde que es conocida no había vuelto a trabajar como delivery, le pidió a un amigo que la acompañara: “Me daba cosa ir sola”. Sin embargo, el primer pedido terminó mal: “Cuando él me dio el pedido de la mochila, se nos cayó al piso. Era sushi, la clienta vio la situación y se fue a su casa, nunca me abrió la puerta”. Para evitar un conflicto, decidió aceptar la pérdida.

Luego, intentó devolverle el pedido al local, pero no tuvo resultado favorable. “Me lo cobraron igual porque no lo podían vender”, expresó. Tampoco logró comunicarse con soporte: “No me atendía nadie, entonces me lo llevé a mi casa y encima no como sushi porque no me gusta”. La cadena de inconvenientes continuó cuando la aplicación bloqueó la ruta del segundo pedido: “Tenía dos pedidos pero si no entregás el primero, no te habilita el segundo”. Por eso, terminó regresando a casa con dos hamburguesas y una deuda: “Quedé debiéndole a la aplicación. Salí a gastar tiempo, plata y me re angustié ”.