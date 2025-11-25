Cambio inesperado en Gran Hermano de cara a la edición 2026

Santiago del Moro anunció este martes una novedad que sorprendió a los fanáticos del reality.

El regreso de Gran Hermano: generación dorada es un hecho y las expectativas para saber qué pasará con la nueva temporada crece con el correr de las horas.

Este martes Santiago del Moro , conductor del ciclo más visto en la televisión argentina, anunció las novedades que tendrá la próxima temporada que saldrá al aire en febrero de 2026. Lo hizo en sus redes sociales y generó expectativa entre los fanáticos del ciclo.

En un clip que subió a su perfil de Instagram, el conductor anunció que los interesados en ser parte del reality podrán participar del casting presencial. Según informó será el martes 16 de diciembre de 10 a 16 en La Paz 950, Martínez, estudios Ronda. Quienes quieran participar tendrán que tener de 18 años en adelante.

En las últimas horas, trascendió que esta edición podría tener la participación de dos conductores emblemáticos del reality: Soledad Silverya y Jorge Rial. Y incluso, se especuló en que Del Moro no solo sea conductor, también participante.

Jorge Rial 2.jpg

Respecto a los participantes que podrían sumarse a la Generación Dorada, Leo Arias, periodista de espectáculos anticipó que la producción tiene una “borrador de unas 50 personas”. Es así que según contó el canal podría sumar a Zoe Bogach, exjugadora de GH, Alex Caniggia, el economista Carlos Maslatón, Flavio Azzaro y Mariano de la Canal, el reconocido “fan de Wanda Nara”.