El fuerte retoque estético que se hizo La Tana de Gran Hermano

La ex participante de Gran Hermano sorprendió a todos al compartir en sus redes sociales el retoque estético al que se sometió.

Katia Fenocchio, más conocida como “La Tana de la Matanza”, no pasa desapercibida ni dentro ni fuera de la casa de Gran Hermano . Desde su salida del reality de Telefe, la exjugadora continúa cosechando seguidores y compartiendo con ellos los cambios y proyectos que atraviesa en esta nueva etapa de su vida. Esta vez, sorprendió al mostrar un retoque estético que venía planeando y que hoy ya luce con orgullo: se hizo carillas dentales.

Los seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes de apoyo y halagos: “Hermosa quedaste. Te merecés eso y mucho más”, “Felicidades, hermoso que inviertas en vos” y “Sos hermosa sin carillas y con carillas, que te respeten”, fueron algunos de los comentarios que recibió la exhermanita. A diferencia de otras figuras que optan por cambios estéticos más notorios o artificiales, Katia apostó por una mejora sutil, que conserva su esencia y refuerza su confianza.

Desde que abandonó la casa más famosa del país, Fenocchio mantuvo una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte parte de su día a día, reflexiones personales, actividades junto a sus seguidores y pasos firmes hacia su futuro profesional. Su simpatía, carisma y autenticidad la convirtieron en una de las favoritas del público, incluso después de su eliminación.

La tana 2.jpg La Tana de Gran Hermano

Qué le depara el futuro de La Tana

Además de renovar su sonrisa, Katia también comenzó a visualizar un camino más allá de la televisión. En su reciente participación en Cortá por Lozano (Telefe), la ex GH confesó algunos de sus sueños. “A mí me encantan los medios. Me gustaría hacer algo que tenga que ver con los medios. Quiero estudiar actuación o retomar canto”, reveló con entusiasmo. Y agregó un anhelo más personal, ligado a sus raíces y a su identidad: “Me gustaría tener una barbería, pero es algo a largo plazo. Se va a llamar La Tana de la Matanza”.

Ese nombre —que hoy la identifica más allá del reality— refleja el orgullo por su origen, algo que fue una constante durante su estadía en Gran Hermano. Su paso por el programa no solo le abrió puertas mediáticas, sino que la reafirmó como una figura auténtica, sin filtro y decidida a seguir apostando por sus proyectos personales.