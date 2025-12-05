Espectáculos La Mañana Daniela Celis Sorpresa y burlas por la meta que tiene Daniela Celis para el 2026: "Nunca en mi vida"

La ex Gran Hermano generó sorpresa en el programa Patria y Familia de Luzu TV con una insólita revelación.







Daniela Celis sorprendió a todos en Luzu TV con una particular revelación sobre un deseo que tiene con vistas a futuro. Luego de una dura etapa donde le tocó atravesar uno de los momentos más duros de su vida tras acompañar a Thiago Medina en un complicado estado de salud que superó tras un accidente automovilístico, la ex Gran Hermano tiene objetivos claros a futuro.

Durante su participación en el programa Patria y Familia del streaming que comanda Nico Occhiato sorprendió al dejar en claro las metas que tiene para cumplir previo al cierre del 2025 y que le dará paso al 2026. Mientras miraba una lista en su celular, la ex hermanita dejó en claro que quiere aprender un nuevo idioma aunque sus compañeros le dejaron en claro que las posibilidades de concretarlo antes de que termine el año son bajas debido a la cantidad de días que restan.

Luego, sorprendió con otra revelación de la cual se hicieron eco sus compañeros y se burlaron con una broma de la que no se percató. “Lista de cosas antes del 2026: aprender un idioma, leer un libro”, sentenció y sumó cuando le preguntaron de qué estilo le gustaría que sea el libro: “No lo sé todavía”.