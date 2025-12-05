Ivana Figueiras reveló que podría reconciliarse con Darío Cvitanich

La empresaria Ivana Figueiras se animó a hablar a fondo sobre su reciente separación de Darío Cvitanich en medio del escándalo que la involucró con su ex, Chechu Bonelli . En una entrevista con el programa Puro Show, la también modelo dejó en claro cómo se siente hoy y cómo impactó la exposición mediática en su vida personal.

“Hoy estoy sola, la verdad que estoy muy bien”, aseguró Ivana, que prefirió “ponerle paños fríos a todo esto” y tomar distancia del conflicto. “Me parecía muy fuerte estar metida en algo que no tiene nada que ver conmigo. Todo esto fue como, bueno, ¿en qué me metí? Pará, vamos a ponerle un poco de paños fríos”, explicó.

A pesar de la separación, Ivana habló con cariño de Cvitanich. “Él es un amor, es re buena persona. Lo conozco hace cuatro meses, cinco meses, no sé, y me parece un amor. Obviamente que no lo conozco tanto”, admitió. Consultada sobre si hay chances de volver, no lo descartó: “La verdad, sí, nunca se sabe, nunca sabés”. Además, confirmó que la separación fue en buenos términos: “Sí, sí, yo con Darío, re, sí”.

image

Incluso reveló que siguen en contacto: “Sí, de hecho hablábamos”. Y ante la pregunta sobre un ramo de flores que subió a sus redes, Ivana confirmó: “Sí, me lo mandó él”. En el ida y vuelta con la prensa, Ivana Figueiras reconoció que la presión mediática influyó en su decisión de separarse de Darío Cvitanich: “Obviamente que yo soy mujer, madre, tengo dos hijas, y bueno, en un momento me hago cargo y me equivoqué en el hecho de tal vez reaccionar públicamente. Yo creo que las cosas se hablan en privado”, reflexionó.

Uno de los momentos más difíciles para Ivana fue cuando su hija quedó expuesta en medio del escándalo. “Pensaron que mi hija era hija de otra persona y tal vez la filmaron. Verla en esa situación, la verdad que no me gustó. No tengo tanta experiencia en los medios y la realidad es que no me tomé esos cinco minutos de decir ‘medito, no reacciono’ y reaccioné”, confesó.

La confesión de Ivana Figueiras tras su separación de Darío Cvitanich

En medio de una ola de rumores sobre su separación de Darío Cvitanich, la empresaria Ivana Figueiras decidió expresarse en sus redes sociales y dejó a todos boquiabiertos con una revelación que nadie esperaba.

image

Todo comenzó después de la última entrevista de Chechu Bonelli, ex pareja de Cvitanich, quien contó detalles de su separación en un canal de streaming. Las declaraciones reavivaron el escándalo y los haters no tardaron en apuntar contra Figueiras, acusándola de “rompehogares” y “mala mina”.

Cansada de las críticas, Ivana eligió no dar explicaciones directas sobre su vínculo con el ex futbolista, pero sí hizo un fuerte descargo en su cuenta de Instagram. Además, dejó de seguir a Cvitanich, un gesto que encendió aún más las versiones de crisis y posible separación.

En lugar de aclarar la situación sentimental, Figueiras compartió el mensaje de una clienta de su marca de ropa, quien la elogió y habló sobre el despecho de otros, resaltando sus virtudes. Pero eso no fue lo único que llamó la atención. Poco después, Ivana subió la foto de un libro al que definió como “su diario íntimo” y confesó: “Es el que más sabe lo que sufrí por amor. Creo que el año pasado se me cansaron los dedos de escribir”.

image

La frase dejó entrever el difícil momento personal que atravesó y abrió la puerta a nuevas especulaciones sobre su presente amoroso. La relación entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanich quedó envuelta en un mar de dudas después de una serie de mensajes que la modelo compartió en sus redes sociales. Todo estalló cuando, en medio de un ida y vuelta con seguidores, Ivana lanzó una frase que encendió las alarmas. “Yo hoy estoy sola. Muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto le sirve a personas que quieren resurgir al medio y no voy a dejar que me usen. Gracias por tan lindos mensajes”, escribió la modelo en sus redes.