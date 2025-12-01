La confesión de Ivana Figueiras tras su separación de Darío Cvitanich

En medio de una ola de rumores sobre su separación de Darío Cvitanich , la empresaria Ivana Figueiras decidió expresarse en sus redes sociales y dejó a todos boquiabiertos con una revelación que nadie esperaba.

Todo comenzó después de la última entrevista de Chechu Bonelli , ex pareja de Cvitanich, quien contó detalles de su separación en un canal de streaming. Las declaraciones reavivaron el escándalo y los haters no tardaron en apuntar contra Figueiras, acusándola de “rompehogares” y “mala mina”.

Cansada de las críticas, Ivana eligió no dar explicaciones directas sobre su vínculo con el ex futbolista, pero sí hizo un fuerte descargo en su cuenta de Instagram. Además, dejó de seguir a Cvitanich, un gesto que encendió aún más las versiones de crisis y posible separación.

image

En lugar de aclarar la situación sentimental, Figueiras compartió el mensaje de una clienta de su marca de ropa, quien la elogió y habló sobre el despecho de otros, resaltando sus virtudes. Pero eso no fue lo único que llamó la atención. Poco después, Ivana subió la foto de un libro al que definió como “su diario íntimo” y confesó: “Es el que más sabe lo que sufrí por amor. Creo que el año pasado se me cansaron los dedos de escribir”.

La frase dejó entrever el difícil momento personal que atravesó y abrió la puerta a nuevas especulaciones sobre su presente amoroso. La relación entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanich quedó envuelta en un mar de dudas después de una serie de mensajes que la modelo compartió en sus redes sociales. Todo estalló cuando, en medio de un ida y vuelta con seguidores, Ivana lanzó una frase que encendió las alarmas. “Yo hoy estoy sola. Muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto le sirve a personas que quieren resurgir al medio y no voy a dejar que me usen. Gracias por tan lindos mensajes”, escribió la modelo en sus redes.

Ivana Figueiras estalló contra Chechu Bonelli en medio del escándalo: "Garpa ser la pobrecita"

Este fin de semana se produjo el primer encontronazo público en redes sociales entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich, lo que inmediatamente provocó una airada respuesta de Ivana Figueiras, quien fue señalada como la supuesta tercera en discordia en el fin del matrimonio. El conflicto se desató después de que la periodista declarara en un streaming que ella mantenía una excelente relación con la madre del exfutbolista.

image

Sin embargo, alegó que después del divorcio fue obligada a cortar todo contacto con ella. El ex Boca leyó estas declaraciones y salió al cruce de su exesposa, utilizando su cuenta oficial para refutar lo dicho y pedirle que diera marcha atrás con sus afirmaciones.

El actual comentarista deportivo escribió de forma contundente: “Mirá qué bueno, querías hacerle pagar los pasajes a mi mamá cuando viajaba… y mejor no sigo, con mi familia, mi pareja y mi vida NO…”, dejando en claro que busca que el tema quede zanjado y no se involucre a sus allegados.

La otra protagonista en este escándalo también reaccionó, aunque de manera indirecta hacia la modelo, publicando un encendido descargo en su cuenta de Instagram. Figueiras se defendió de las acusaciones de haber sido la causante de la ruptura, señalando la dureza de los ataques que viene recibiendo desde hace semanas. En ese sentido, la empresaria expresó su hartazgo ante la situación y remarcó que está muy afectada.

image

Por lo pronto, inició su posteo con fuerte resentimiento: “Hace meses me estoy bancando que me llamen ‘Tatiana’, que me puteen, me bardeen, me digan ‘rompe hogares’, ‘rompe familias’. Yo teniendo dos hijas mujeres”. Además, reveló detalles precisos sobre el inicio de su vínculo con Cvitanich: “El 14 de julio fue la primera vez que vi a Darío. Juro por mis hijas. A partir de ahí sufrí amenazas de todo tipo, amiguitas escribiéndome...”.

Ivana también deslizó dardos directas contra Bonelli, afirmando tener pruebas de las acciones polémicas de la conductora de "Sportscenter". La modelo indicó: “Su ex escribiéndole y diciéndole que ya se iba a enterar cosas mías (por suerte tengo los mensajes), la chica que trabaja en su casa escribiendo mis fotos de Instagram. Todo una locura que jamás viví”.

Finalmente, Figueiras se desmarcó de cualquier responsabilidad en el quiebre matrimonial, pidiendo que la dejen afuera del conflicto. En esa sintonía, enfatizó que ella comenzó a salir con alguien ya separado y que, si el ex Banfield no le dejó las cosas claras, no es su problema. “Entiendo que garpe mucho más ser la ex despechada, la pobrecita, pero a mí déjenme en paz. No rompí ninguna familia. Besos”, cerró.