El viaje de Nico Vázquez y Dai Fernández a Estados Unidos: el motivo

Los protagonistas de Rocky visitarán una vez más Filadelfia, la ciudad de Ricky Balboa.

Nico Vázquez rehizo su vida amorosa tras la polémica separación con Gimena Accardi y está enamorado de Dai Fernández , su compañera de teatro en la exitosa Rocky. Ahora, la pareja da un paso más en su relación y juntos viajaron a Estados Unidos.

Nico y Dai viajaron en la tarde del lunes a Nueva York y luego a Filadelfia donde el actor participará de la carrera Rocky Run el 8 de noviembre. Además, está negociando para que Stallone visite a la Argentina el próximo año.

Pese a que se especuló a que los actores viajarían solos se supo con el correr de las horas que fueron acompañados por dos personas más.

Nico Vázquez y Dai Fernández

El ex de Dai Fernández habló de la relación con la actriz

Gonzalo Gerber, ex pareja de la actriz, ganó un Premio Hugo y decidió en ese marco romper el silencio tras la confirmación del romance de su ex.

El bailarín y actor se mostró tranquilo y sin intenciones de polemizar respecto a sus sentimientos.

“Me enteré de la relación el mismo día que ustedes, me enteré igual que ustedes”, dijo Gerber citando a Nicki Nicole que usó la misma frase cuando descubrió la infidelidad de Peso Pluma.

Gonzalo aclaró, al mismo tiempo, que “está todo bien” y agregó “nos separamos de la mejor manera, si después surgió el amor, no sé”. “Les deseo lo mejor, felicidad absoluta”, sumó y aclaró que el vinculo no terminó mal y que se siguen hablando. “Tenemos a Panchita en el medio, una perra que tenemos en común”, contó el bailarín.

En cuanto a la decisión de dejar de seguir tanto a su ex como a Vázquez, Gerber fue sincero. “Es lo más normal cuando las relaciones se terminan”, dijo y dejó la puerta abierta a la posibilidad de trabajar juntos. “Creo que cada uno en el ambiente hace lo que puede, su arte es espontáneo y a veces suceden cosas, si sirve el proyecto, estaría bueno”.