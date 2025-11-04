El viaje de Nico Vázquez y Dai Fernández a Estados Unidos: el motivo
Los protagonistas de Rocky visitarán una vez más Filadelfia, la ciudad de Ricky Balboa.
Nico Vázquez rehizo su vida amorosa tras la polémica separación con Gimena Accardi y está enamorado de Dai Fernández, su compañera de teatro en la exitosa Rocky. Ahora, la pareja da un paso más en su relación y juntos viajaron a Estados Unidos.
Nico y Dai viajaron en la tarde del lunes a Nueva York y luego a Filadelfia donde el actor participará de la carrera Rocky Run el 8 de noviembre. Además, está negociando para que Stallone visite a la Argentina el próximo año.
Pese a que se especuló a que los actores viajarían solos se supo con el correr de las horas que fueron acompañados por dos personas más.
El ex de Dai Fernández habló de la relación con la actriz
Gonzalo Gerber, ex pareja de la actriz, ganó un Premio Hugo y decidió en ese marco romper el silencio tras la confirmación del romance de su ex.
El bailarín y actor se mostró tranquilo y sin intenciones de polemizar respecto a sus sentimientos.
“Me enteré de la relación el mismo día que ustedes, me enteré igual que ustedes”, dijo Gerber citando a Nicki Nicole que usó la misma frase cuando descubrió la infidelidad de Peso Pluma.
Gonzalo aclaró, al mismo tiempo, que “está todo bien” y agregó “nos separamos de la mejor manera, si después surgió el amor, no sé”. “Les deseo lo mejor, felicidad absoluta”, sumó y aclaró que el vinculo no terminó mal y que se siguen hablando. “Tenemos a Panchita en el medio, una perra que tenemos en común”, contó el bailarín.
En cuanto a la decisión de dejar de seguir tanto a su ex como a Vázquez, Gerber fue sincero. “Es lo más normal cuando las relaciones se terminan”, dijo y dejó la puerta abierta a la posibilidad de trabajar juntos. “Creo que cada uno en el ambiente hace lo que puede, su arte es espontáneo y a veces suceden cosas, si sirve el proyecto, estaría bueno”.
