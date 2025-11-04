Viento fuerte, chaparrones y tormenta: el pronóstico para la semana en Neuquén

Los próximos días estarán marcados por fenómenos meteorológicos adversos en la región. ¿Cuál será el peor día de la semana?

La inestabilidad llegará a Neuquén en las próximas horas, mientras que durante la semana el pronóstico del tiempo extendido anticipa un período con fenómenos meteorológicos adversos. Se prevé el ingreso de aire cálido y húmedo, lo que mantendrá la formación de tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones en la región.

"Nubosidad variable sobre la región. Viento del sudoeste. Hacia la noche, aire húmedo del sudeste. Aumenta la inestabilidad los próximos días con probables lluvias y formación de tormentas eléctricas. En cordillera períodos inestables y más cálidos. Durante la próxima semana se mantiene el ingreso de aire cálido y húmedo con formación de tormentas en cordillera, valles meseta y la costa", indica la síntesis meteorológica de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Este martes 4 de noviembre, el día estará inestable con una temperatura máxima que alcanzará los 26º. Las ráfagas de viento podrían llegar a los 59 km/h. desde el sudoeste (SO). Hacia la noche, el cielo estará mayormente cubierto, la temperatura descenderá 4º y el viento rotará al Este (E), manteniendo ráfagas de 53 km/h.

El miércoles 5 de noviembre las condiciones de inestabilidad persistirán durante el día con una máxima de 26º. Sin embargo, la noche marcará un cambio significativo: se esperan lluvias y chaparrones localmente fuertes con una temperatura de 9º y ráfagas de 42 km/h.

La jornada de mayor complejidad se proyecta para el jueves 6 de noviembre. Durante el día, el pronóstico es de tormentas eléctricas, lluvias y chaparrones, incluyendo la posibilidad de granizo. La temperatura máxima será de 24º con viento del noroeste. Por la noche, el clima pasará a Inestable, con una mínima de 8º y fuertes ráfagas del sudoeste que podrían alcanzar los 52 km/h.

Fin de semana: cielo cubierto e inestabilidad

El viernes 7 de noviembre durante el día se prevé cielo cubierto, con una máxima de 22º y viento de 30 km/h. Por la noche se espera una mínima de 6º y se mantendrán los vientos con ráfagas de hasta 41 km/h.

El sábado 8 de noviembre se espera cielo parcialmente nublado durante el día y viento de 24 km/h. mientras que a la noche volverá el cielo cubierto con una temperatura de 9º y ráfagas de 32 km/h. Finalmente, el domingo 9 de noviembre se anticipan posibles tormentas durante el día, con una máxima de 23º y ráfagas de 21 km/h, cerrando el período con condiciones inestables por la noche, con una mínima de 7º y ráfagas de hasta 41 km/h. del sudoeste.