El intendente de Andacollo destapó la estafa millonaria en su propia gestión: "Caiga quien caiga"

El intendente de Andacollo , Manuel San Martín , confirmó que denunció ante la Justicia a dos funcionarios de su propia gestión por presuntas maniobras fraudulentas que habrían provocado un perjuicio de alrededor de 50 millones de pesos a la Municipalidad.

El caso generó gran conmoción en la pequeña localidad del Norte neuquino , aunque no escapa a otros casos que se han dado en esa región, de apenas 2.500 habitantes. Hay un fuerte impacto político y social.

“Apenas dimos con las pruebas, actué sin dilaciones: efectué la denuncia correspondiente ante la Justicia y separé inmediatamente de sus cargos a los funcionarios involucrados”, afirmó San Martín en un comunicado publicado en sus redes sociales. “La confianza es un bien difícil de construir y fácil de derrumbar … Les aseguro que en mi gestión la verdad será la única bandera y se respetarán las consecuencias de los fallos judiciales, caiga quien caiga”, agregó.

Según confirmó el Fiscal Jefe de Chos Malal, Fernando Fuentes, los acusados son el secretario de Obras y Servicios Públicos, Lalo Centeno, y un empleado de su oficina, de apellido Leiva, quienes fueron separados de sus cargos por decreto municipal. Además, está bajo investigación Carlín Vázquez, dueño de un corralón local y ex candidato a intendente de Los Guañacos en las elecciones de 2023.

La hipótesis principal apunta a una defraudación al Estado municipal mediante la facturación irregular de horas máquina y materiales, con valores hasta diez veces superiores a los reales. Incluso, algunos de los trabajos habrían sido donados al municipio, por lo que su costo debía ser cero pesos.

“El intendente detectó irregularidades sobre todo en la facturación de horas máquina, aunque también en otros rubros. Una obra que debía durar entre tres y cinco horas se facturó con más de 50 horas”, explicó Fuentes.

"La confianza es un bien difícil de construir y fácil de derrumbar… Les aseguro que en mi gestión la verdad será la única bandera y se respetarán las consecuencias de los fallos judiciales, caiga quien caiga" - Manuel San Martín, intendente de Andacollo.

El fiscal informó que el pasado viernes se realizaron cinco allanamientos en el marco de la causa: en las viviendas de los dos funcionarios, en un corralón y en un galpón vinculado al mismo comercio. Durante los procedimientos se secuestraron facturas, anotaciones, dispositivos electrónicos y documentación contable, que serán analizados por la Policía de Neuquén.

ANDACOLLO- VIVIENDAS- ANIVERSARIO-1 El intendente Manuel San Martín durante la inauguración de viviendas en la localidad de Andacollo.

“En cuatro de los allanamientos se obtuvieron elementos de interés, pero la efectividad de la medida se verá según la información que esos dispositivos contengan”, precisó Fuentes. La investigación, que recién comienza, se orienta hacia un posible delito de administración fraudulenta o infiel, cuya pena puede llegar hasta seis años de prisión efectiva.

Presunta estafa: "Serenidad y respeto a la justicia"

El jefe comunal pidió “serenidad y respeto por la justicia” y expresó su pesar por lo ocurrido: “Somos una comunidad tan pequeña que, si no somos familiares, somos amigos o nos conocemos, por lo que estas situaciones generan tristeza, bronca y desazón”.

A pesar de la conmoción, San Martín sostuvo que seguirá adelante con su gestión. “Confío en que todo será esclarecido y recuperaremos el entusiasmo. Continuaremos trabajando para consolidar este presente de crecimiento y mejoras por el que tanto nos hemos esforzado”.

En Andacollo, la mayoría de los vecinos respaldó la decisión del intendente. “Es un paso importante para garantizar la transparencia y la honestidad en la gestión pública”, expresó un vecino consultado.