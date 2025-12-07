Guillermina Valdés dejó muy mal parado a Marcelo Tinelli: "Yo no lo comparto"

La modelo advirtió que no está de acuerdo en absoluto con una postura que tomó el conductor vinculada a la crianza de su hijo Lorenzo.

El mes pasado, mientras avanzaban las grabaciones de la segunda temporada del reality que muestra la vida del clan Tinelli, se confirmó que Lolo, el hijo menor de Marcelo y Guillermina Valdés, no participará del programa . Sentada en la mesa de Mirtha Legrand, la actriz explicó con claridad el motivo de su decisión y reconoció que esa postura la enfrentó con su ex.

En ese sentido, la modelo reveló la diferencia central con el conductor sobre la exposición de su pequeño en los medios. “El desencuentro que tuve es que yo no comparto la sobreexposición de los hijos ”, expresó. A su vez, explicó que, aunque a veces se siente obligada a dar explicaciones públicas, no busca desligarse de responsabilidades. Cuando María Julia Oliván insistió en que ella no permitía que Lolo participara del reality, la intérprete fue terminante: “Nunca quise, en realidad” .

Para fundamentar su decisión, la artista planteó una reflexión sobre los tiempos actuales y el uso constante de pantallas: “Estamos en un momento de la humanidad en donde no sabemos las consecuencias que van a tener estos niños que están con un tercer brazo ”. Luego, recordó una conversación con su niño cuando regresó del Mundial de Qatar, donde muchas personas lo reconocían en la calle. Ante su comentario de que era “genio” por ser “famoso”, ella le explicó que el reconocimiento debe llegar “porque necesite, no porque sea importante” . “Es muy complejo explicarle eso a un menor”, agregó.

En la mesa también habló de su presente laboral y del estreno de “El divorcio del año”, su nuevo proyecto teatral dirigido por José María Muscari. Allí, Valdés interpretará a un personaje que definió como “una persona un poco adicta al escándalo”, algo que despertó bromas en la mesa. “¡Todo lo contrario a vos! Tenés que estar enojada y armando quilombo”, observó Oliván. Entre risas, la actriz contó: “Muscari me dice ‘Guillermina, te contraté y no tenés el gen del quilombo’. Aunque algunos he tenido, no reniego de eso”.

Las diferencias entre Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli

Días atrás, la modelo también se había referido a la situación familiar en un móvil de "Los profesionales de siempre", donde destacó: "Hablamos lo justo y necesario con Marcelo por Lolo y tenemos un re buen diálogo de padres. La prioridad es Lorenzo, cuidarlo, que no esté expuesto en los medios porque es chico todavía”. Después, explicitó que su intención es que el niño pueda construir su propio camino con libertad en el futuro: “Está bien, lo cuido mucho, lo cuidé mucho; está muy bien. Jugamos al FIFA todo el tiempo".