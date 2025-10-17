Nicolás Vázquez se pronunció sobre los rumores de paternidad y fue tajante

El actor de Rocky se hizo eco de la noticia que confirma que será papá junto a Dai Fernández.

Con los tapones de punta, Nicolás Vázquez eligió responder a quienes aseguran que se convertirá en padre junto a su reciente pareja Dai Fernández. El actor usó sus redes sociales y con un fuerte descargo criticó la tarea de los medios de comunicación.

Divorciado de Gimena Accardi y en una nueva etapa amorosa, Vázquez mostró su malestar e indignación por una noticia falsa que aseguraba que iba a ser padre. “No puedo creer que tenga que decir esto: pero hay una noticia de que voy a ser papá, y es totalmente falsa ”, comenzó diciendo en su comunicado.

En su discurso, el actor apuntó contra los medios de comunicación que difunden información errónea con tal de lograr un clic. “Esto es un ejemplo más de información falsa y engañosa; de esta manera confunden a la gente y realmente estas cosas duelen y lastiman mucho. No está bien que se pueda decir o poner lo que sea en una red social. Ojalá que en algún momento esto cambie, ya que es una falta de respet o”, disparó el actor contra las redes.

Nicolás Vázquez enamorado

Nicolás Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández, su compañera de elenco en Rocky, y aunque no quiere rótulos, el vinculo entre ellos está tomando mayor fuerza con el correr de los días.

El actor, a diferencia de su relación con Gime Accardi con quien se divorció tres meses atrás, se mantiene firme en preservar esta nueva relación. “Estamos bien. Es algo de muy poquitos días”, dijo sobre su vinculo con Dai.

“Hace cuatro meses y medio la estaba pasando mal y ahora esto tratando de sentirme bien y de que esté todo ordenado”, remarcó el actor dejando en claro que prefier ir despacio.

En el móvil con SQP (América) Vázquez reconoció que “es algo nuevo, ni nosotros intendencia qué está pasando” y aclaró que de ser por él no hubiera blanqueado nada. “No puedo negar algo que estoy viviendo. Quiero caminar con ella por la calle”, dijo a modo de deseo en medio de tanta exposición mediática que ambos tienen.

Fue en ese momento que deslizó que hoy prefiere mantener una relación más hacia adentro y no tan visible como la que idealizó el público el vinculo con Accardi. “Mi relación anterior fue muy expuesta por mí, por Gime, y eso hizo que dices como un idilio, un fanatismo. La próxima relación quiero que sea para adentro”, remarcó.

En cuánto a su vinculo con Gime, el actor reconoció que está muy bien y hasta confesó que le contó, en una ultima charla, que “me gustaría estar como quiero estar, como me siento de las puertas de mi casa para adentro”.