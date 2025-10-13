Nicolás Vázquez blanqueó su romance con Dai Fernández

El amor habló sobre el vínculo con su compañera de Rocky y reconoció que está en una buena etapa tras el escandaloso divorcio.

Tras varias especulaciones, Nicolás Vázquez rompió el silencio y despejó dudas sobre su vinculo con Dai Fernández , compañera de elenco de la obra “Rocky” en el teatro Lola Membrives.

Aunque ambos se encargaron de desmentir el rumor sobre su vínculo sentimental, este domingo el actor habló en Infama (América) y aclaró cuál es su situación sentimental a meses del divorcio con Gimena Accardi.

A diferencia de otras veces cuando negó rotundamente su relación con la actriz, Nicolás reconoció que se están conociendo. “Estamos en algo que no tiene titulo, que empezó hace días” , aseguró el reconocido actor.

“Estoy divorciado, solo. Cualquier circunstancia en la que me encuentre yo o Gimena, no tenemos por qué dar explicaciones. Los dos estamos solos”, aclaró sobre su presente emocional.

“No tengo que blanquear nada, no estoy de novio con ella. Sí, la estoy conociendo. Fuimos compañeros, después pasamos a amigos, mejores amigos, y nos apoyamos mucho en el último tiempo. Ahora nos estamos conociendo desde otro lugar”, reconoció dejando claro que el vínculo está mas fuerte que nunca.