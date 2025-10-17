Gimena Accardi pone en duda que el vinculo de Nicolás Vázquez y Dai Fernández sea reciente

La actriz que se divorció del actor rompió el silencio y contó cómo tomó el vinculo de Vázquez con su compañera de elenco.

Gimena Accardi rompió el silencio tras la confirmación de romance de Nicolás Vázquez con Dai Fernández. La actriz que se divorció de quien fuera su pareja durante 18 años no esquivó las preguntas sobre el nuevo vinculo.

Consultada al aire de SQP (América) Accardi contó cómo tomó la sorpresiva confirmación de su ex. “Bien. Yo, si él está bien, yo estoy bien. Básicamente, eso, le deseo lo mejor de todo corazón a él, a Dai. Nunca jamás me van a escuchar hablar mal de Nico”, aclaró.

Sobre Dai, la nueva novia del actor, que compartió elenco mientras ellos aún eran pareja, Gimena prefirió no meterse en polémica. “Dai es un amor, es una divina, es hermosa, es talentosa y siempre fueron amigos. Entiendo que, obviamente, en la contención que ambos se tuvieron, entiendo que te podés enamorar o sentir cosas y bien por ellos . Me alegra”.

Tras confirmar el romance, las redes sociales salieron a bancar a Accardi y hasta pusieron en dudas las fechas ya que muchos coinciden en que ellos mantenían una relación de antes. “Entiendo las especulaciones y es lógico, pero no, nunca jamás sospeché y sé que es de ahora. Bueno, quiero creer que es de ahora”, lanzó dejando incluso más dudas que certezas.

Pese a que la relación amorosa se terminó, Gimena dejó en claro que no así el cariño que se tienen. “Yo lo adoro, lo voy a adorar toda mi vida. Siempre le voy a desear lo mejor, sea con Dai o con la que quiera. Y sí, el amor de pareja, por supuesto, se terminó, pero tenemos un vinculo hermoso en el cual charlamos, podemos comunicarnos”, dijo.

Sin embargo, cuando le preguntaron si podían compartir un domingo en parejas, fue tajante. “No, tampoco la pavada. Sobre todo no teniendo hijos en común. Para qué vamos a seguir viviendo, no tiene sentido. Pero sí, buena onda y amor y siempre y cada vez que nos cruzamos”, remarcó.

“Nico es un ser humano adorable, es una hermosa persona. Yo pasé unos 18 años siendo una persona muy feliz, con un hombre que tuve al lado hermoso, brillante. Fuimos una pareja hermosa, sin dudas”, concluyó la actriz dejando en claro el buen vinculo que tuvo y mantiene con el actor.