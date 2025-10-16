El deseo de Nicolás Vázquez con Dai Fernández que no pudo cumplir con Gimena Accardi

El actor de Rocky no quiere esconderse más y confirmó su romance con su compañera de elenco, pero pretende que sea distinta al vinculo que tuvo con su ex.

Nicolás Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández , su compañera de elenco en Rocky, y aunque no quiere rótulos, el vinculo entre ellos está tomando mayor fuerza con el correr de los días.

El actor, a diferencia de su relación con Gime Accardi con quien se divorció tres meses atrás, se mantiene firme en preservar esta nueva relación. “Estamos bien. Es algo de muy poquitos días”, dijo sobre su vinculo con Dai.

“Hace cuatro meses y medio la estaba pasando mal y ahora esto tratando de sentirme bien y de que esté todo ordenado”, remarcó el actor dejando en claro que prefier ir despacio.

En el móvil con SQP (América) Vázquez reconoció que “es algo nuevo, ni nosotros intendencia qué está pasando” y aclaró que de ser por él no hubiera blanqueado nada. “No puedo negar algo que estoy viviendo. Quiero caminar con ella por la calle”, dijo a modo de deseo en medio de tanta exposición mediática que ambos tienen.

Fue en ese momento que deslizó que hoy prefiere mantener una relación más hacia adentro y no tan visible como la que idealizó el público el vinculo con Accardi. “Mi relación anterior fue muy expuesta por mí, por Gime, y eso hizo que dices como un idilio, un fanatismo. La próxima relación quiero que sea para adentro”, remarcó.

En cuánto a su vinculo con Gime, el actor reconoció que está muy bien y hasta confesó que le contó, en una ultima charla, que “me gustaría estar como quiero estar, como me siento de las puertas de mi casa para adentro”.