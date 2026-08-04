La radical transformación de Luisana Lopilato para protagonizar "Pepita la pistolera"

Luisana Lopilato protagonizará uno de los estrenos argentinos más esperados del año con Pepita, la Pistolera , la película dirigida por Lucía Puenzo que llegará a los cines el 3 de septiembre . El filme propone una mirada intensa sobre una de las figuras más controvertidas de la crónica policial argentina: Margarita Di Tullio, una mujer cuya historia quedó marcada por la violencia, la polémica y la construcción de un mito popular.

Con este proyecto, la actriz se aleja por completo de los personajes que interpretó a lo largo de su carrera y asume un desafío interpretativo centrado en un personaje complejo, ambiguo y atravesado por fuertes dilemas éticos. La historia se sitúa en el invierno de 1985 , en Mar del Plata. Allí, una trabajadora sexual embarazada decide enfrentarse a las redes de explotación y a la corrupción policial que dominaban distintos sectores de la ciudad.

Ese acto de rebeldía es el punto de partida del nacimiento de la leyenda de Pepita, la Pistolera, en una narración que combina drama, thriller y reconstrucción histórica: “Interpretar la historia de Pepita es un deseo en el que vengo trabajando desde hace varios años”, reconoció Lopilato al presentar la producción. Además, destacó el desafío que representa dar vida a una figura cargada de contradicciones y la posibilidad de trabajar junto a Lucía Puenzo, reconocida por construir personajes femeninos que desafían los mandatos sociales.

Película enfocada en el mito

A diferencia de una biografía convencional, la película pone el foco en el origen del mito de Margarita Di Tullio y en el contexto social que permitió su aparición. La recreación del Mar del Plata de los años ochenta, atravesado por redes clandestinas, corrupción y un clima permanente de peligro, se convierte en uno de los pilares del relato. Uno de los episodios centrales que alimentó la fama de Di Tullio fue el juicio por la muerte de tres hombres que ingresaron armados a su vivienda. La Justicia finalmente la absolvió al considerar que actuó en legítima defensa, aunque aquel caso fue apenas el comienzo de una vida rodeada de controversias y exposición mediática.

El flyer de la película protagonizada por Luisana Lopilato.

Quiénes crearon y protagonizan el proyecto

El guion, escrito por Lucía Puenzo junto a Andrés Gelós y Tatiana Mereñuk, profundiza en la ambigüedad moral de la protagonista. La historia retrata a una mujer capaz de negociar con policías, administrar prostíbulos y proteger a otras mujeres dentro de un universo gobernado por códigos propios, evitando caer en una visión simplista que la ubique únicamente como heroína o villana.

El elenco reúne a destacadas figuras del cine y el teatro argentino como Claudio Tolcachir, Alberto Ajaka, Charo López, Marcelo Subiotto y Camila Peralta. La producción está a cargo de Zeppelin Studios, Historias Cinematográficas, Pampa Films, Life Is One y The Remake, una alianza que refleja el crecimiento de los proyectos colaborativos dentro de la industria audiovisual nacional. En ese sentido, el productor Lucas Jinkis resumió la estrategia detrás de la realización al afirmar: “es la era del CO: coproducción, colaboración y cofinanciación”, destacando el nuevo modelo de trabajo que impulsa las grandes producciones argentinas.

Más de cuatro décadas después de que su nombre comenzara a ocupar titulares, Margarita Di Tullio continúa despertando interés y debate. Con Pepita, la Pistolera, el cine argentino vuelve a posar la mirada sobre un personaje femenino tan complejo como contradictorio. Lejos de ofrecer respuestas definitivas, la película invita a reflexionar sobre qué ocurre cuando una mujer decide desafiar las reglas de un sistema construido para dejarla al margen, consolidando una propuesta que busca instalarse entre los estrenos nacionales más comentados del año.