Pepe Ochoa contó cómo se habría enterado La Joaqui de la infidelidad de Luck Ra con Tuli

El periodista contó en el programa LAM cómo fue el paso a paso sobre cómo se enteró la cantante sobre la supuesta infidelidad.

La separación de La Joaqui y Luck Ra llamó la atención en el mundo mediático debido a que en cada una de sus presentaciones públicas se mostraban con un cariño destacado entre los dos. Pero, según los rumores, algo detonó la relación entre ambos mantuvieron durante un largo período.

Días después de la separación comenzaron a correr rumores sobre una posible tercera en discordia que habría sido una pieza clave para la ruptura definitiva: Tuli Acosta , una figura de las redes sociales y artista que quedó en el centro de la polémica.

Más allá del escándalo, en las últimas horas el periodista de espectáculos Pepe Ochoa reveló en Lam cómo fue la cadena de mensajes que le terminó confirmando a La Joaqui la existencia de un romance.

Apareció un polémico video entre Luck Ra y Tuli Acosta: "sos mi debilidad".

Qué pasó

Según confirmó el citado periodista, “Tuli se lo confiesa a su peluquero, que se llama Alejo. Él también atiende a La Joaqui”. Tras escuchar a la artista, su peluquero le cuenta a su novio Valentín, también dedicado al mismo rubro, y este decide contarle a la expareja del cantante debido a que mantenía un vínculo producto de la relación de cliente. “Luck Ra te está metiendo los cuernos”, le habría dicho.

Conociendo la versión que le expuso Valentín, La Joaqui enfrentó a Alejo y le preguntó por qué no le dijo nada del romance si sabía. “La Joaqui le dice: ‘me lo contó Valentín, no me podés mentir’”, dijo Ochoa. A su vez, el periodista contó que este escándalo también terminó con la pareja de los peluqueros.

CÓMO SE ENTERÓ LA JOAQUI QUE LUCK RA LE METÍA LOS CUERNOS



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Por otra parte, el cantante se comunicó con Ángel De Brito y habló sobre la ruptura: “Me hice cargo y tomé la decisión de terminar porque ya no estaba el amor que había antes y no quería que la relación termine peor. Nada de lo que se me bardea es cierto. Con Tuli no pasó nada”, dijo, y negó la supuesta infidelidad: “Jamás me fue infiel, él sería incapaz de serme infiel y no hubo terceros en discordia”, sostuvo.

Por otra parte, sumó que Tuli “es la mejor amiga de mi ex y la aprecio mucho, la respeto mucho”.

La Joaqui quebró en llanto y habló de "la tercera en discordia" tras la ruptura con Luck Ra

Tras varias semanas de especulaciones y sin actividad en sus redes sociales, La Joaqui y Luck Ra confirmaron el fin de su relación de casi dos años. Los artistas se encargaron de terminar con las versiones sobre la ruptura y aclararon que se terminó el amor aunque la decisión habría sido unilateral.

“Fue una decisión aceptada con respeto, entendimiento, cariño y sobre todo agradecimiento, que no tiene que ver con desamor ni mucho menos con afectos familiares”, escribió la cantante en su perfil de redes sociales dejando en claro que la decisión la tomó Luck Ra.

Al mismo tiempo, aclaró que la la ruptura está vinculada con “deseos de un futuro y etapas distintas” y no por una mala relación con Shaina y Eva, las hijas de la cantante, que, según ella, “siempre amó” y fue recíproco.

En ambos comunicados, los protagonistas descartan que haya habido una tercera persona en discordia, sin embargo, Romina Scalora deslizó que una famosa cantante del entorno habría podido generar la crisis.

“¿Es la que se nombra? Se habla mucho en las redes de una chica. Yo no tengo pruebas de nada”, lanzó la panelista del programa de Ángel de Brito y ante la consulta del conductor de a quién se refería, Scalora señaló a Tuli Acosta. “Ah, sí, la nombramos acá. Sí, que yo dije media atorranta, con cariño lo dije. Ojalá, me gusta la pareja”, acotó de Brito, sosteniendo el rumor.

Fiel a su estilo, y mientras se encontraba terminando su rutina de entrenamiento, Acosta publicó un video en el que se la veía posando con sus manos en jarra, luciendo su figura y luego bailando. Como si fuera poco, la cantante también respondió con una llamativa frase: “Ni idea, yo ando en mi mundo”.

El fuerte descargo de La Joaqui en su programa

La palabra de La Joaqui llegó tras las versiones de "terceros en discordia" y se encargó de desmentir en su programa "PLP" de Luzu TV y desmintió rumores. "Lo sigo amando, por eso le deseo lo mejor, yo me quería casar, quiero aclarar que no hay terceros en discordia, no hay celos, tuvimos una relación muy sana, no quiero involucrar a nadie", explicó corriendo de la escena a su colega.

Al mismo tiempo, explicó que el cantante sigue siendo el amor de su vida y que para ella: "El amor es libre y el otro es libre de no elegirte más. Eso no lo hace una mala persona".