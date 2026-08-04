Muerte de Silvina Luna: postergan la junta médica que complicaría aun más a Aníbal Lotocki

La Junta médica estaba prevista para este martes 4 de agosto. Se investiga si hay nexo entre la intervención estética de Lotocki y el fallecimiento de la modelo.

El próximo 31 de agosto se cumplirán tres años de la muerte de Silvina Luna y la investigación por el homicidio contra Anibal Lotocki suma un nuevo capítulo a la historia. En las últimas horas se supo que la junta médica interdisciplinaria prevista para este martes fue postergada y finalmente se realizará el 1° de septiembre a las 10 en el Cuerpo Médico Forense.

Esta instancia es clave ya que determinará si existió un nexo causal entre la intervención estética realizada por Lotocki y el fallecimiento de la modelo, ocurrido el 31 de agosto de 2023 por una trombosis venosas y tromboembolismo pulmonar.

En ese encuentro participarán los peritos oficiales y los especialistas designados por las partes, quienes deberán responder un cuestionario de 11 puntos considerados fundamentales para el avance de la causa.

El interrogante que buscará responder la Justicia se centra en si existía algún tratamiento o intervención que pudiera haber evitado el desarrollo de la hipercalcemia que derivo en una insuficiencia renal progresiva a Luna y de haber existido en qué momento aplicarlo. Al mismo tiempo, deberán determinar si los controles postoperatorios realizados por Lotocki fueron adecuados y si el médico estaba en condiciones de intervenir para evitar el agravamiento del cuadro clínico.

Entre los puntos en los que se pondrá atención será en establecer si, de acuerdo con los conocimientos médicos disponibles al momento de los hechos, existía algún procedimiento que permitiera extraer o neutralizar el polimetilmetacrilato (PMMA) implantado en el cuerpo de la paciente sin poner en riesgo su vida o causarle un daño funcional severo. Asimismo, deberán indicar si Lotocki estaba legal y técnicamente habilitado para realizar una intervención de esas características.

Cuándo se estrena la serie de Silvina Luna en Netflix

La plataforma Netflix confirmó por sus medios que realizará un documental con un caso que estremeció al territorio nacional: la muerte de Silvina Luna, la modelo que peleó contra distintas afecciones que le generó una mala praxis realizada por el doctor Anibal Lotocki pero terminó muriendo el 31 de agosto de 2023.

En las últimas horas presentó el título "Perfecta: la voz de Silvina Luna” que se estrenará en 2027 como uno de los productos que sacará al mercado y estará disponible en su plataforma. “Iniciado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad, este documental revela desde su intimidad una batalla médica, judicial y cultural contra los mandatos sociales y la violencia estética”, oficializaron desde Netflix en la presentación.

En el trailer presentado, se la ve a la propia modelo grabando distintos momentos incluso desde la clínica mientras transitaba el período de internación. "Ella empezó a grabar con su celular en los momentos en que iba al hospital, cuando hacía diálisis”, relata su hermano Ezequiel Luna, quien aparece contando sobre el caso frente a la cámara. Según se adelantó será parte de la historia que contará el producto.