Ángel de Brito anticipó una ola de cambios en América: quiénes se quedan y quiénes se van

Ángel de Brito compartió una serie de iniciales que despertaron rumores sobre la nueva grilla de América y habló sobre las propuestas que recibió.

La televisión argentina atraviesa días de incertidumbre luego de conocerse la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre . La operación abrió interrogantes sobre el futuro de varios programas y figuras que actualmente forman parte de la pantalla de América TV , en un escenario que podría traer importantes modificaciones de cara a 2027 .

En medio de las especulaciones, Ángel de Brito sorprendió en las redes sociales con una publicación enigmática que rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores y alimentó las versiones sobre una posible reorganización de la programación del canal.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el conductor de LAM compartió una secuencia de iniciales sin ofrecer ninguna explicación sobre su significado: “RI, AP, MC, RG, YL, DD, BC, SR” , escribió en la publicación, que superó las 100 mil visualizaciones y generó distintas interpretaciones entre los usuarios.

Uno de ellos, identificado como Emi (@eeemillano), se animó a descifrar el mensaje y relacionó las letras con reconocidas personalidades del espectáculo y el periodismo. La lista que propuso incluyó a Rodrigo Lussich, Adrián Pallares, Marina Calabró, Rolando Graña, Yanina Latorre, Denise Dumas, Beto Casella y Sabrina Rojas.

“¿La nueva grilla de América sin #LAM?”, planteó el usuario junto a su interpretación. Aunque De Brito no confirmó que se trate de la futura programación, el mensaje volvió a poner sobre la mesa las dudas acerca de quiénes continuarán en la señal.

Qué dijo Ángel de Brito sobre su futuro laboral tras la venta de Mandarina

La operación del Grupo Octubre también involucra directamente a figuras como Ángel de Brito y Yanina Latorre. Entre las versiones que circularon, surgió la posibilidad de que ambos pasen a trabajar para El Nueve. En este contexto, una de las principales preocupaciones del público tiene que ver con la continuidad de LAM y SQP, dos de los programas destacados de América TV.

Fernanda Iglesias contó que mantuvo una conversación privada con el conductor para conocer su situación. Desde sus vacaciones, De Brito le respondió y dejó una definición que alimentó todavía más las especulaciones: “Nadie me creía cuando yo dije que se venía un fin de ciclo. La verdad es que tengo propuestas de todos los canales, cuando vuelva los voy a escuchar a todos”, aseguró. Mientras continúan las versiones sobre el futuro de los programas, en los próximos días comenzarían distintas reuniones para definir cómo quedará conformada la grilla televisiva del próximo año. La posibilidad de que algunos ciclos emblemáticos dejen de emitirse o cambien de pantalla mantiene la expectativa entre los seguidores del espectáculo.