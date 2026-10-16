Ángel de Brito contra un actor que pidió no ver LAM: "¿Quién sos? Cerrá el..."

El conductor de LAM , Ángel de Brito , protagonizó un fuerte cruce con Agustín "Cachete" Sierra , luego de que el actor les pidiera a los televidentes que no miraran el programa de espectáculos de América TV que conduce el periodista.

La polémica estalló por una supuesta filtración de MasterChef Celebrity y el conflicto se agudizó cuando Cachete Sierra , integrante del streaming react del reality, cuestionó al ciclo de De Brito por anticipar información sobre los eliminados del reality de Telefe, conducido por Wanda Nara.

Furioso por las declaraciones del actor, Ángel de Brito respondió sin filtros: "Cerrá el orto Cachete Sierra, ¿quién sos? En LAM no spoileamos nada, no dijimos nunca nada", disparó, muy enojado, rechazando las acusaciones contra su programa.

El periodista también apuntó contra los integrantes de Fútbol 90, de ESPN, después de que Sebastián "El Pollo" Vignolo y Oscar Ruggeri dejaran trascender una posible eliminación de Morena Beltrán. "Así que ahora espero que se la agarre con Ruggeri, con el Pollo Vignolo", lanzó.

Pero De Brito fue todavía más lejos y recordó el pasado de Cachete Sierra en el Bailando, al mencionar su supuesto interés por Laurita Fernández. "Él le quería dar a Laurita", aseguró el conductor, sumando una nueva declaración picante al enfrentamiento televisivo.

El furioso descargo de Pepe Ochoa porque no lo dejaron entrar a los Martín Fierro

Los Martín Fierro de la Música 2026 que se entregaron anoche en el Tango Porteño dejó un gran escándalo que involucró al periodista Pepe Ochoa quien lanzó un duro posteo a través de la red social X donde contó que le negaron el acceso al evento donde el programa LAM, donde es panelista, se quedó con el premio a mejor cortina musical para televisión.

“Me prohibieron entrar a los Martín Fierro de la Música. El organizador y una expulsada por criticar los premios (quien hacía la convocatoria e invitaba) tomaron la decisión de que yo no pueda participar de la ceremonia de ir a celebrar con mis compañeros de LAM", indicó el periodista. Y Pepe Ochoa agregó: "No tengo ni idea y tampoco me importa mucho el por qué, pero son dos personas que se la pasaron hablando de la libertad de prensa y en este caso eligen prohibirme la entrada a este evento que formo parte del equipo de LAM".

En medio del enojo por lo sucedido, el panelista destacó el gesto de Luis Ventura, presidente de APTRA, para tratar de resolver el inconveniente. "Mis compañeros varios se solidarizaron no yendo al evento. Hablé con Luis Ventura y agradezco su gesto de querer hacerme entrar a la ceremonia de hoy. Me dejó en claro que APTRA no tiene nada que ver en todo esto", explicó Pepe Ochoa.

Ventura habló ante las cámaras de sobre el escándalo con el panelista en los Martín Fierro de la Música 2026 y explicó que se contactó con él y qué le ofreció para resolver el tema. "Evidentemente ha sido un evento que ha convocado a mucha gente tal vez a lo mejor desbordando la capacidad, no está mal. Yo hablé con Pepe hoy y le expliqué mi postura, yo le dije que él viniera tranquilito que lo sentaba en mi mesa", indicó el presidente de APTRA.