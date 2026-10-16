Espectáculos La Mañana Nico Occhiato La serie de Nico Occhiato y LUZU llega a Disney Plus: esta es la fecha de estreno confirmada para la comedia tan esperada

Los integrantes del programa Nadie Dice Nada, del canal Luzu, presentaron los datos de la serie que protagonizan. El tráiler, fecha de estreno, cuántos capítulos tiene y cuánto duran. Facundo Peralta Por Agregar LM Neuquén a







La serie de Nico Occhiato y LUZU llega a Disney Plus: esta es la fecha de estreno confirmada para la comedia tan esperada

El canal de streaming Luzu TV, propiedad de Nicolás Occhiato, dio un nuevo salto de calidad que trascendió el trabajo que hacen a diario con la transmisión de distintos programas. Ya con el liderazgo consolidado y siendo el faro de otros canales que han surgido posteriormente, se encomendaron en un proyecto diferente: una serie de comedia que protagonizan los integrantes del programa Nadie Dice Nada (NDN), conducido por su dueño.

Occhiato, junto a sus compañeros de programa Flor Jazmín Peña, su novia, Santiago Talledo, Momi Giardina, Martín Garabal integran el elenco principal de la serie que ya entró en la etapa final. A su vez, tendrán participación otras figuras del programa con el influencer Marcos Giles, pareja de Ángela Torres. Lo que hace un tiempo era solo una propuesta, ya es una realidad: este jueves dieron a conocer los detalles del estreno.

El tráiler de la serie y la fecha de estreno La plataforma dio a conocer de forma oficial el tráiler de la producción que encabezó Pampa Films, dirigido por Nick Silbert y Lalo Mark. A su vez, Santiago Talledo, junto a Diego Vago, ofició de guionista y showeunners. El equipo de autores también tiene como partícipes a Andrés Pascaner, Ramiro Tevez, Sofía González Gil y Lucía Miranda.