La serie de Nico Occhiato y LUZU llega a Disney Plus: esta es la fecha de estreno confirmada para la comedia tan esperada
Los integrantes del programa Nadie Dice Nada, del canal Luzu, presentaron los datos de la serie que protagonizan. El tráiler, fecha de estreno, cuántos capítulos tiene y cuánto duran.
El canal de streaming Luzu TV, propiedad de Nicolás Occhiato, dio un nuevo salto de calidad que trascendió el trabajo que hacen a diario con la transmisión de distintos programas. Ya con el liderazgo consolidado y siendo el faro de otros canales que han surgido posteriormente, se encomendaron en un proyecto diferente: una serie de comedia que protagonizan los integrantes del programa Nadie Dice Nada (NDN), conducido por su dueño.
Occhiato, junto a sus compañeros de programa Flor Jazmín Peña, su novia, Santiago Talledo, Momi Giardina, Martín Garabal integran el elenco principal de la serie que ya entró en la etapa final. A su vez, tendrán participación otras figuras del programa con el influencer Marcos Giles, pareja de Ángela Torres. Lo que hace un tiempo era solo una propuesta, ya es una realidad: este jueves dieron a conocer los detalles del estreno.
El tráiler de la serie y la fecha de estreno
La plataforma dio a conocer de forma oficial el tráiler de la producción que encabezó Pampa Films, dirigido por Nick Silbert y Lalo Mark. A su vez, Santiago Talledo, junto a Diego Vago, ofició de guionista y showeunners. El equipo de autores también tiene como partícipes a Andrés Pascaner, Ramiro Tevez, Sofía González Gil y Lucía Miranda.
Se trata de la serie "Somos así", que ya tiene fecha de estreno: estará disponible en Hulu y Disney + a partir del 18 de noviembre. Desde ese día estará disponible para los usuarios de América Latina. La misma cuenta con ocho episodios de 20 minutos.
Elenco y partícipes
- Nico Occhiato
- Flor Jazmín Peña
- Momi Giardina
- Santi Talledo
- Martín Garabal
- Oscar Martínez
- Graciela Stefani
- Maite Lanata
- Sofi Morandi
- Olivia Nuss
- Andrés Gil
- Juli Poggio
- Diego Castro
- Evitta Luna
- Marcos Giles
- Marixa Balli
- Lucas Spadafora
- Marina Bellati
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