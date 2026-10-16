Entradas truchas para recitales: alertan por las trampas para robar dinero y datos personales

También advierten por el riesgo de publicar el QR de los tickets en redes sociales.

Las entradas falsas para recitales son el anzuelo de estafas que también buscan robar contraseñas y datos bancarios. Los delincuentes difunden supuestas oportunidades de compra por WhatsApp , correo electrónico y redes sociales, y conducen a los interesados hacia páginas que imitan a las plataformas autorizadas.

La empresa Fortinet advirtió sobre estas maniobras ante la expectativa por grandes espectáculos, entre ellos los shows de BTS y el festival Primavera Sound.

El apuro por conseguir una localidad facilita los engaños, especialmente cuando aparecen ofertas de último momento o supuestos accesos exclusivos .

El riesgo alcanza además a quienes ya tienen su entrada y a quienes buscan seguir el espectáculo desde sus casas. Publicar el código QR del ticket o ingresar datos en una página que promete transmitir el recital puede abrir otras oportunidades para el fraude.

Cómo funcionan las páginas que imitan a las ticketeras

El engaño utiliza una técnica conocida como phishing o suplantación de identidad: los atacantes se hacen pasar por una empresa confiable para obtener información privada.

Copian logotipos, colores y formularios de compra, de modo que la víctima crea que está operando en el sitio legítimo.

Los delincuentes ofrecen entradas falsas por WhatsApp y redes sociales (Foto: Shutterstock)

Kaspersky documentó en abril una campaña vinculada con la gira de BTS. Identificó al menos diez dominios fraudulentos dirigidos a seguidores de distintos países, incluida la Argentina. Las páginas reproducían la apariencia de los servicios de preventa y los enlaces circulaban principalmente por Instagram.

En los casos detectados en Brasil, algunas webs simulaban errores al pagar con tarjeta para empujar a las víctimas hacia transferencias inmediatas. Además aparecieron copias de una plataforma de membresías del grupo que solicitaban información personal y financiera.

Qué revisar antes de pagar una entrada

Las recomendaciones sugieren ingresar desde los canales oficiales del artista, la productora o la plataforma autorizada. Una publicación atractiva o un mensaje que promete una ubicación difícil de conseguir no acreditan la identidad del vendedor.

La dirección web merece una revisión cuidadosa: una letra cambiada, un carácter agregado o una terminación distinta pueden llevar a otra página. El diseño profesional tampoco garantiza autenticidad. Incluso los textos de privacidad y las condiciones de uso pueden copiarse o generarse para reforzar el engaño.

La presión para resolver la compra de inmediato es otra señal de alerta. Si la operación termina en un sitio fraudulento, Kaspersky recomienda contactar al banco cuanto antes. Cuando se entregaron datos de una tarjeta, también aconseja solicitar su reemplazo para prevenir nuevos consumos no autorizados.

Los riesgos del QR y las falsas transmisiones

Fortinet desaconseja publicar imágenes de entradas con códigos visibles. Una persona que acceda al QR o al código de barras podría intentar utilizarlo antes que su titular.

En los alrededores de los estadios, los especialistas también advierten sobre las redes Wi-Fi desconocidas. Un punto de acceso puede aparentar legitimidad y conducir a formularios falsos. Se recomienda evitar esas conexiones para realizar operaciones bancarias o introducir contraseñas.

Los enlaces que ofrecen transmisiones no autorizadas también requieren precaución. Algunas páginas solicitan datos de tarjetas y otras inducen a descargar aplicaciones o archivos maliciosos. Fortinet recomienda evitar esas descargas y no entregar información financiera a servicios cuya legitimidad no se pueda comprobar.