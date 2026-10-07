Revendía entradas para la despedida de Messi hasta 800% más cara: la sorpresa de la policía cuando allanaron su casa

La mujer de 39 años fue denunciada a través de las redes sociales en las horas previas al histórico partido.

La mujer investigada por la presunta reventa de entradas para la despedida de Messi (Foto: Policía de la Ciudad)

La investigación por la reventa de entradas para el partido de despedida de Lionel Mess i que se disputó este martes en el Monumental, terminó con un allanamiento en una vivienda. Y la policía terminó llevándose una sorpresa.

La causa comenzó de oficio el 29 de septiembre, después de que circularan denuncias en redes sociales por ofertas con recargos de hasta el 800%. Interviene la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°8, a cargo de Maximiliano Vence.

El operativo se realizó el martes en una vivienda de Vicente López, donde también encontraron nueve localidades para el amistoso entre Argentina y Benín .

La sospechosa es una comerciante de 39 años, cuya identidad no trascendió. Fue demorada en el procedimiento y quedó vinculada a la pesquisa por la presunta venta de localidades con fuertes sobreprecios.

Parte del dinero secuestrado en el allanamiento por la presunta reventa de entradas (Foto: Infobae)

No quería abrir la caja fuerte: qué encontró la policía

Cuando los policías tocaron el timbre, la mujer respondió desde el interior del departamento. Los agentes se identificaron y le informaron que tenían una orden de allanamiento, pero ella no abrió. Tras cuatro pedidos para que permitiera el ingreso, forzaron la puerta.

Adentro, la sospechosa estaba sola y acató las indicaciones de los efectivos. En la habitación principal encontraron una caja fuerte negra con un sistema de apertura mediante huella digital. La abrieron con la huella de la mujer, y hallaron los fajos de pesos y dólares. En total, la Policía de la Ciudad secuestró $9.850.000 y US$56.300.

Las entradas estaban en otro ambiente de la casa: los policías las descubrieron dentro de un libro ubicado en un estante del living. De las nueve localidades secuestradas, siete correspondían a Belgrano Baja y dos a la Platea Sívori Alta.

En ese mismo sector había una máquina contadora de billetes y una agenda negra con anotaciones manuscritas sobre ubicaciones del estadio y cantidades.

También incautaron una notebook y un teléfono celular, que serán analizados como parte de la investigación.

Entradas agotadas y precios que se multiplicaron

La venta oficial para el encuentro se realizó a través de Deportick y las localidades se agotaron en menos de dos horas. Los valores iban desde $90.000 para las populares hasta $480.000 para las plateas medias San Martín y Belgrano.

Después aparecieron ofertas que multiplicaban esos montos. En una plataforma de reventa, una entrada popular se publicó a $823.668, más de nueve veces su precio original. Por una San Martín Baja, que oficialmente costaba $450.000, pedían $2.402.366.

En otra plataforma, el aviso más caro llegaba a $6.139.212 por entrada, el mayor precio detectado entre las ofertas relevadas antes del encuentro.

El antecedente de otra investigación por reventa

La misma fiscalía intervino en septiembre de 2025 en una causa contra una mujer conocida en redes como “The Armenian Girl”. La sospechosa ofrecía entradas para Argentina-Venezuela por las Eliminatorias y para otros espectáculos masivos.

La máquina contadora de billetes encontrada en el departamento de la sospechosa (Foto: Infobae)

La Policía de la Ciudad allanó entonces su vivienda en Villa Santa Rita.

En aquel procedimiento secuestraron más de $5 millones, US$3.455, celulares, computadoras y documentación con registros de clientes y localidades. La mujer quedó imputada por la reventa de entradas para eventos deportivos y artísticos.

Los elementos del nuevo allanamiento quedaron a disposición de la Justicia.