Yanina Latorre liquidó a su hermana y a su madre: "es un papelón y una falta de respeto. No sé si voy a poder recomponer la relación"

Cada vez que la Selección argentina juega en el país, conseguir una entrada se convierte en una carrera contra el tiempo. La alta demanda hace que las localidades desaparezcan rápidamente y, en paralelo, suele instalarse la discusión por los precios que aparecen en los circuitos de reventa. La polémica surgió luego de que Dora Caamaño, madre de Yanina Latorre , y Maite Arruza, hermana de la conductora , fueran señaladas por ofrecer entradas a través de sus redes sociales a precios superiores a los oficiales establecidos por la AFA.

En esta oportunidad, la situación volvió a quedar en el centro de la escena por el partido que la Selección disputará este martes en el Monumental, que tendrá como uno de sus principales atractivos la presencia y despedida de Lionel Messi . Sin embargo, en las últimas horas el tema tomó una dimensión inesperada por una situación que involucró a personas del entorno de Latorre.

Ante la repercusión que alcanzó el caso, Yanina Latorre decidió hablar públicamente y explicar cuál fue su vínculo con la situación. Lo hizo este lunes durante su ciclo Yanina 107.9, emitido por El Observador, donde dejó en claro que desconocía lo que estaba ocurriendo y se mostró muy molesta por los cuestionamientos que recibió.

Yanina Latorre hizo su descargo en el Observador.

El descargo de Yanina Latorre por la reventa de entradas

“Durante dos minutos voy a ser seria porque desde el fin de semana me estoy comiendo un caramelito sin comerla ni beberla. Hace dos días me están cancelando, puteando, insultando a mí, a Diego, a mis hijos por algo que no tenemos nada que ver. Yo soy la misma Yanina que la semana pasada hizo un descargo en contra de la venta ilegal de entradas de AFA o de la reventa como lo quieran llamar”, dijo Latorre en su programa.

La conductora aseguró que se enteró de lo sucedido a través de las redes sociales y remarcó que no tenía conocimiento previo de la publicación de las entradas: “Yo me enteré por redes el fin de semana que desde el Instagram de mi mamá y de mi hermana vendían entradas. Yo no tenía ni idea. Voy a ser absolutamente honesta, no voy a defender a nadie, no voy a justificar a nadie pero no me voy a comer el caramelito de lo que yo no hice. Lo mismo si ustedes tienen alguien en su familia que se manda una cagada, un ilícito, o una estafa la culpa no es de ustedes, pero otra vez voy a dar la cara porque la gente me está puteando: ‘No vas a hablar’, ‘Chorra’, ‘Delincuente’”, relató.

En ese contexto, Yanina apuntó contra quienes la responsabilizaron directamente por lo ocurrido y diferenció su responsabilidad de las acciones que puedan haber realizado sus familiares: “Chicos, no sé si en sus familias la gente es buena o mala… Cuando tenés un familiar que se manda una c..., es con esa persona. No es conmigo, ni con mi hija, ni mi hijo, ni mi marido, ni nada”, agregó.

Qué dijo Yanina Latorre sobre su hermana

La conductora de SQP también explicó cómo tomó conocimiento de la situación y reconoció que, en un primer momento, no le dio importancia a lo que estaba viendo en redes sociales: “Cuando lo veo por primera vez, dije: ‘¿Esto será verdad?’ La verdad era sábado, estaba en paddle, no le di bola. Cuando salgo a la tarde creció, creció, creció y dije: ‘Esto es una cagada’. Lo que lamento profundamente es que en el medio esté metida mi vieja que tiene 86 años, y mi hermana lo último que tenía que haber hecho, además de no hacer lo que hizo, es meterla a mi mamá porque mi mamá le dio la cuenta de Instagram y mi hermana armó un descalabro”, relató.

Latorre contó además que ya había hablado con su hermana y expresó su preocupación por el estado actual del vínculo familiar: “Estoy enojadísima. Ojalá pueda recomponer la relación con mi hermana porque no sé si voy a poder y estoy angustiada. Yo no me merecía esto, mi familia tampoco. Si quieren putear a alguien es con ella; la que se mandó todo este moco. Yo sigo pensando que es un papelón, que es una vergüenza, una falta de respeto, pero yo en esta no tengo nada que ver y no puedo responder nada porque no sé. Estoy enojadísima, se lo hice saber. No quiero saber detalles. También quiero aclarar que mi sobrino, que es el hijo de ella, no trabaja en la AFA, no sé el delirio en el que se metieron, no sé qué hicieron”, sostuvo.

La postura de Yanina sobre su madre

La periodista también se refirió particularmente a la participación de su madre, Dora Caamaño, y cuestionó que le haya permitido a su hermana utilizar su cuenta de Instagram: “También estoy enojada con Dora porque no le tendría que haber dado la cuenta de Instagram. Entiendo que no se dio cuenta, que no le entendió, pero hasta acá llego yo y explico algo que me veo en la obligación de hacer porque me está puteando el país y yo no tengo la culpa. Si vos matás a alguien mañana o robás un banco, te quiero pero no te voy a defender”, expresó.

Y agregó: “No la voy a justificar, no la voy a defender. Es absolutamente responsable, que pague por lo que hizo, pero yo en esta no tengo nada que ver ni tampoco la voy a ayudar a solucionar, ni a defender ni a lavar una imagen. Sí me duele mucho que mi vieja esté en el medio, que la estén puteando a mi vieja porque es una señora de 86 años que no hizo nada, no habló con nadie. Mi hermana le agarró la cuenta porque tiene seguidores y mi hermana lo que no entiende es que los seguidores que tiene son gracias a mí, no porque me los deba sino porque es mi mamá y la gente la sigue por eso, y se pasó 20 pueblos”.

Yanina Latorre furiosa con su hermana por involucrar a su madre.

Finalmente, Yanina volvió a remarcar que su postura respecto de la reventa de entradas es contraria a esa práctica y recordó que ya se había pronunciado públicamente sobre el tema antes de que surgiera el escándalo familiar: “Yo soy la misma persona que piensa que vender entradas o revender entradas para un partido, ya sea de Messi, de la Selección, del Mundial, es ilegal. Estoy absolutamente en contra. Imaginate si yo voy a saber lo que hacía mi hermana no me voy a poner a hacer un descargo en la radio la semana pasada. Todos saben cómo pienso, cómo compré las entradas, cómo le conseguí las entradas a Nachito, cómo hice para que mis hijos vayan a ver a la Selección, pero hace días me estoy bancando esto”, concluyó angustiada.