Los serios problemas que habría atravesado Benín en la previa a la despedida de Messi: "Condiciones indignas"

Un medio dedicado al deporte africano reveló distintas condiciones en las que estuvo el seleccionado en el país. Los detalles.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó en boca de todos por los problemas que sufrió Burkina Faso en camino al país, llegando tan solo cuatro horas antes para el encuentro que luego sería una vapuleada de la selección subcampeona del mundo. Ahora, habría distintas situaciones con el seleccionado de Benín que hicieron ruido.

En las últimas horas se conocieron detalles de un problema grave que atraviesa el plantel que enfrentará a la Selección argentina en la despedida de Messi. Malas condiciones para un duelo que quedará marcado en la historia.

"Además de los interminables vuelos comerciales (unas 25 horas de viaje), que provocaron mareos y una pérdida momentánea de conocimiento de un analista de video según Mega Sports Media, todo el material aún no ha sido recibido", informó el periodista francés Romain Molina, tomando información del medio africano que realiza cobertura del seleccionado que enfrentará a la Argentina.

Por otra parte, a través de su cuenta de X, informó: "En el hotel, no hay agua caliente en un piso, el sauna está fuera de servicio y el gimnasio es una broma (dos cintas de correr y dos bicicletas, según informa Mega Sports Media)", dijo y agregó: "Condiciones indignas, sabiendo que tres jugadores benineses todavía no están allí y que el descontento crece internamente: ¿cómo es posible que la Federación argentina se quede con TODOS los ingresos del partido por la última de Messi, y que los benineses no tengan derecho ni a un centavo? Una pregunta a la que los dirigentes de la Federación beninesa también tendrán que responder...".

Après le scandale du Burkina Faso , c'est la sélection du Bénin qui rencontre des soucis avec l'organisation en Argentine



Outre les interminables vols commerciaux (environ 25 heures de voyage), ce qui provoqua des vertiges et une perte de connaissance momentanée d'un… — Romain Molina (@Romain_Molina) October 4, 2026

Luego, el medio dedicado al deporte africano alegó que esas situaciones fueron solucionadas: "Tras los ajustes iniciales propios de un viaje largo, todo se solucionó. La organización logística es óptima. El agua caliente funciona perfectamente en la cuarta planta del hotel, ha llegado todo el equipo necesario para la preparación de los alimentos y la logística está en pleno funcionamiento".

Luego, agregó: "El equipo está rindiendo bien. Los jugadores se han recuperado satisfactoriamente de su viaje y entrenan con concentración y compromiso. Las instalaciones disponibles cumplen con las expectativas del cuerpo técnico, lo que les permite implementar su programa según lo previsto".

El peculiar pedido del arquero de Benín para la despedida de Messi que sorprendió a todos

El fútbol argentino se acerca a un hecho que nunca hubiera querido atravesar: la despedida de Lionel Messi, el capitán de la Selección argentina que jugará su último partido tras anunciar su retiro del combinado. Un martes especial 6 de octubre especial, donde las miradas estarán centradas en su figura.

El seleccionado de Benín tendrá la oportunidad de presenciar un hecho histórico, debido a que será el rival de la Scaloneta en una jornada emotiva. A sabiendas que se trata de un encuentro que no volverá a repetirse con estas características, los rivales hicieron un particular pedido a través de su arquero Marcel Dandjinou para quedarse con el recuerdo.

Qué pidió el arquero

Habitualmente, los jugadores que enfrentan al '10' van en búsqueda de su camiseta como recuerdo. Este partido no es la excepción, y es por eso que el arquero lanzó un pedido peculiar: "Si se lo preguntas a cualquiera de mi equipo, todos quieren su camiseta. Así que sería bueno que hicieran muchas camisetas y nos dieran una a cada jugador. Porque si sólo uno puede ir a pedirle la camiseta, no creo que sea fácil: ¡todos la queremos!”, dijo en diálogo con diario MARCA.

“Para mí, es uno de los reyes del fútbol. Hemos crecido viéndolo jugar. Es uno de nuestros jugadores favoritos. Poder jugar ahora contra él, en el mismo campo, es increíble. Nunca imaginé que esto pudiera pasar, pero el martes va a suceder. Para mí, Leo es una leyenda, una verdadera leyenda”, dijo con elogios para uno de los mejores jugadores del mundo.

Por otra parte, habló sobre el partido: “Aunque sea el último minuto y haya un penalti, si Messi lo tira, intentaré pararlo. Es así de simple: es fútbol. Sí, estamos aquí para celebrar a Messi, pero nadie nos ha dicho que tengamos que regalarle un gol. Y conociendo a Messi, tampoco necesitas regalarle nada. Si quiere marcar, tendrá que hacer todo lo posible para conseguirlo”.