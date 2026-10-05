Yanina Latorre y toda su familia envueltos en un escándalo por la despedida de Messi: ¿de qué los acusan?

La familia de Yanina Latorre quedó envuelta públicamente en las últimas horas del domingo en un escándalo económico ligado a eventos deportivos.

Yanina Latorre y su familia envueltos en un escándalo por la despedida de Messi: ¿de qué los acusan?

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el país comenzó a generar repercusiones incluso antes del esperado encuentro en el Monumental. Mientras crece la expectativa por la presencia del capitán argentino en su último partido con la Albiceleste ante su público, una situación vinculada a las entradas quedó en el centro de la escena y alcanzó a la familia Latorre .

Dora Caamaño, mamá de Yanina Latorre , y Maite Arruza, hermana de la conductora , fueron señaladas en redes sociales por una presunta reventa de localidades para el partido que se disputará el próximo martes 6 de octubre en el estadio de River.

La primera acusación pública llegó de la mano de Natali Rodríguez . La periodista e influencer compartió un video en sus redes sociales donde mostró capturas de una conversación relacionada con una entrada para la tribuna Sívori alta. De acuerdo con el material difundido, la localidad habría sido ofrecida a $700.000 .

Grave acusación contra la familia de Yanina Latorre.

Ante la repercusión que tomó la publicación, Dora Caamaño decidió responderle directamente a Rodríguez y explicó el origen de las localidades.

“Querida esto no es una estafa, mi nieto mayor trabaja para la gente de AFA y cuando hay eventos de esta categoría, el precio lo pone quien tiene las entradas”, escribió la mamá de Yanina Latorre.

La influencer, además, le señaló que la reventa de entradas está prohibida "la reventa está prohibida sin importar quien te da la entrada, vos no sos AFA y no la vendes a precio oficial" y sostuvo que en la presunta operación también estaría involucrado uno de los hijos de Maite Arruza.

La acusación de Fernanda Iglesias que reavivó el escándalo

La polémica tomó una nueva dimensión durante este domingo, cuando Fernanda Iglesias difundió en sus redes sociales capturas relacionadas con Maite Arruza. La panelista, quien mantiene un enfrentamiento público con Yanina Latorre desde su salida de LAM, acompañó una de las imágenes con una contundente frase: “Un negocio familiar”.

Las chicanas de Fernanda Iglesias a Yanina Latorre.

En las capturas compartidas por Iglesias, Arruza aparentemente le habría indicado a una persona interesada que el valor de la entrada era de $650.000. Según lo difundido, esa cifra representaría $560.000 más que el precio original de la localidad.

Iglesias también mostró que la cuenta de Instagram de Dora Caamaño había sido cerrada y que posteriormente volvió a estar disponible algunas horas después. La situación volvió a instalar el tema de las entradas para la despedida de Messi entre las tendencias de las redes sociales por parte de la panelista, luego de compartir un video donde se la ve a Yanina Latorre siendo muy crítica ante la reventa de entradas en partidos de fútbol mientras que su familia estaría siendo apuntada por esa misma actividad en los últimos días.

Qué otros famosos fueron señalados por la reventa de entradas

En medio de la controversia, el usuario de X @miluufernandezx, identificado como Milu, difundió capturas en las que señaló a otras personas conocidas del espectáculo y el deporte por una presunta participación en la reventa de localidades. Entre los nombres mencionados aparecen el influencer Chapu Martínez, Martina García, esposa del exfutbolista de Boca Brandon Cortés, y Matías Schwartzman, hermano del tenista Diego Schwartzman.

Por el momento, las publicaciones que circularon en redes sociales constituyen acusaciones y señalamientos realizados por periodistas, influencers y propios protagonistas, mientras la polémica continúa creciendo a medida que se acerca el partido de la Selección Argentina en el Monumental.