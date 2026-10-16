Nazarena Vélez destrozó a Karina Iavícoli: "¿Qué carajo sabés?"

La exmodelo cargó con todo contra la periodista luego del enfrentamiento que tuvo con Nora Colosimo, mamá de Wanda y Zaira Nara. El tenso descargo.

Nazarena Vélez salió en defensa de Nora Colosimo , la mamá de Wanda y Zaira Nara, luego de un tenso cruce que mantuvieron en la pantalla de LAM . Con los tapones de punta, arremetió con dureza en el ciclo Storytime, que conduce en Bondi Live.

La postura de Vélez fue contundente: "Lo que no me gusta es que descalifique todo el tiempo como madre a Wanda e inclusive a Nora", comenzó diciendo y luego apretó el acelerador: "¿Qué carajos sabés sobre cómo las eduqué y qué ha pasado dentro de mi casa? ¿Por qué me juzgas como madre? Podés juzgar toda la parte mediática que no te gusta y está bien".

En su relato, siguió apuntando con dureza. "Lo que se nota es que entre ella y las Nara hay algo que viene desde hace mucho tiempo y que claramente a Karina le hace ruido, no le gusta, no le cierra", dijo Nazarena. Luego, en el breve descargo, cerró: "No me gusta cuando nos ponemos a juzgar a otra madre. El ‘fijate cómo las criaste’ y que cuando se habló del tema Yankelevich haya dicho ‘eso es una familia que protege a los hijos’".

Insólita defensa de Karina Iavícoli a Mauro Icardi por dejar a su hija con la niñera denunciada

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo tras el viaje de urgencia que el futbolista tuvo que hacer hacía la ciudad de Miami.

El delantero dejó a su hija menor bajo el cuidado de la niñera que en el pasado había sido denunciada por violencia en La Casa de los Sueños. En medio de este nuevo capítulo mediático, la madre de la empresaria, Nora Colosimo, y la periodista Karina Iavícoli fueron protagonistas de un fuerte enfrentamiento en LAM, donde comparten el panel de angelitas.

El tenso cruce entre Nora Colosimo y Karina Iavícoli

El debate en el programa derivó en una picante discusión en vivo cuando Nora Colosimo advirtió sobre la delicada situación de sus nietas. “Escuchen y créanle a los niños porque después hay casos como los de Yankelevich, que a mí me duelen el triple porque veo la violencia que pasan mis nietas”, manifestó. Ante sus dichos, Karina Iavícoli intervino de inmediato. “El padre la dejó con una persona con la que hace años que trabaja. ¿Dónde está la denuncia? ¿Alguna vez se vio?”, lanzó al aire la panelista sobre el trasfondo judicial del caso.

Frente a las dudas planteadas en el estudio sobre la idoneidad de la mujer, Iavícoli fue categórica para defenderla. “No creo que esa mujer sea una mala persona”, remarcó sin titubear sobre la trabajadora acusada, a quien, tras ser denunciada, le impusieron una perimetral que luego fue dada de baja.

Momentos más tarde, Ángel de Brito reveló la frase que Mauro Icardi le habría dicho a su propia hija antes de marcharse de viaje. “¿La gorda pel… de tu mamá dónde estás? Llamala y te dejo en el canal, o llamala a Zaira”, leyó el conductor. Colosimo reaccionó indignada y preguntó si le iban a creer a la menor. Lejos de solidarizarse con ese planteo, Iavícoli justificó los agresivos dichos del jugador. “Bueno, ella el otro día le dijo psiquiátrico … como para ser justos”, lanzó en defensa de Icardi.

La discusión escaló cuando de Brito sostuvo que las abogadas del jugador aseguraban que, en caso de que el permiso se apruebe, él volvería de Miami para buscar a sus hijas. “Ah, mira que bien. Hay que ver si la nena quiere ir ahora”, ironizó Colosimo. Y continuó: “Sos una maleducada, porque hablar del caso de una nena y que contestes eso es feo. No tenés empatía”.

La defensa de Iavícoli

Karina Iavícoli redobló la apuesta y cruzó un límite personal. “Yo soy empática, pero con gente que es buena y hace las cosas bien. No me digas cómo tengo que ser, no sos mi mamá. Para eso cría a Wanda y a Zaira”, lanzó despiadada. “Las crié muy bien”, respondió Nora. “Sí, se re nota. Lo vemos todos”, remató Karina con ironía. Minutos después, Carolina Molinari intervino en el cruce para pedir precisiones sobre ese comentario. “¿Por qué diste a entender que las crió mal? No entendí”, preguntó. “Yo no dije que las crió mal”, respondió Karina, pero su compañera no la dejó pasar: “Dijiste ‘sí, las criaste muy bien’, como diciendo que no”.

Karina, lejos de reconocer sus dichos, sostuvo: “No dije eso, fue una interpretación tuya”. Allí, sus compañeras volvieron a intervenir para marcarle sus declaraciones, al sostener que su comentario había sido irónico y que todas lo habían interpretado de la misma manera. En ese contexto, Nora también apuntó contra Iavícoli con una frase que puso sobre la mesa la posibilidad de que sus críticas estuvieran motivadas por la envidia. “Si la envidia fuera tiña”, disparó, en un intento de desacreditar las opiniones de la periodista sobre su familia y la exposición pública de Wanda Nara.

La panelista no se quedó callada y retrucó con una pregunta desafiante. “¿Qué podría envidiarle? Decime cinco cosas, ¿qué cosas? ¿La plata, los quilombos que tienen todo el tiempo?”, lanzó. Sin admitir el tono señalado por sus pares, Karina intentó dar por finalizado el cruce apuntando directo a Colosimo. “Creés que porque yo no convalido con los pensamientos de tu familia, las envidio”, cerró tajante la panelista.