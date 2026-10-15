Hilary Swank, embarazada a los 52 años: anunció que espera a su tercer hijo con un ingenioso video.

La actriz de Hollywood , Hilary Swank , anunció que está embarazada de su tercer hijo a los 52 años, tres años después del nacimiento de sus mellizos, Aya y Ohm. La ganadora de dos premios Oscar compartió la noticia a través de un video publicado en su cuenta de Instagram junto a su esposo, Philip Schneider, y sus dos hijos.

En la grabación, la familia aparece bailando a oscuras con barras luminosas adheridas a la ropa, como si fueran figuras de neón. Cuando Swank entra en escena, deja ver su embarazo mediante una pequeña luz colocada sobre el vientre. La secuencia tiene como fondo la canción “ You Ain’t Seen Nothing Yet ”, de Bachman-Turner Overdrive.

La protagonista de Million Dollar Baby acompañó el video con un mensaje que confirmó además la fecha prevista para el nacimiento: “Mucha gente me ha preguntado en qué proyecto trabajaré después; este se estrena en diciembre”.

Swank se casó con Schneider en California en 2018. Ambos son padres de los mellizos Aya y Ohm, que nacieron en abril de 2023, cuando Swank tenía 48 años. La actriz había dado a conocer su primer embarazo en octubre de 2022, durante una entrevista en el programa Good Morning America. “Estoy muy feliz de compartirlo. Y no solo uno, sino dos (bebés)”, expresó ante cámaras. Tras el nacimiento de sus hijos, Swank publicó una imagen en Instagram en la que aparecía con los recién nacidos mientras contemplaba el atardecer. “No fue fácil. Pero vaya si valió la pena. Un niño y una niña”, escribió entonces.

La maternidad ocupa ahora un lugar central en la vida de la actriz, quien ha mantenido a sus hijos mayormente fuera de la exposición pública. En una entrevista con Today.com en 2024, describió su experiencia como madre de mellizos con una frase que resume los contrastes de esa etapa: “Es el doble de amor, el doble de alegría y el doble de agotamiento”. “Encontré mi propósito más pleno de una forma que ni siquiera sabía que era posible”, declaró al medio estadounidense. Y agregó: “Pensé que sería como un sueño, pero es más maravilloso de lo que imaginé. Abre todo mi mundo de la manera más hermosa”.

La reflexión de la actriz

Swank sostuvo que convertirse en madre a una edad más avanzada no fue un plan premeditado, aunque le permitió afrontar esa etapa con una carrera consolidada y mayor disponibilidad. En declaraciones a People, explicó que su deseo de tener hijos existía desde hacía años, pero que distintas circunstancias retrasaron ese momento.

“Simplemente ocurrió que tuve bebés mucho más tarde en la vida. No fue que no los quisiera antes. Hubo muchas cosas que impidieron que sucediera”, señaló. Para la actriz, esa experiencia le permite hoy dedicarles más tiempo a sus hijos: “Puedo estar muy presente con ellos”. “Si hubiera tenido un hijo a los 20 o a los 30 años, creo que sería una madre muy diferente de la que soy ahora”, expresó.

Swank explicó que durante sus primeros años profesionales concentró gran parte de su energía en la actuación. “Mi carrera era como un bebé para mí”, dijo. Ahora considera que la estabilidad laboral le da la posibilidad de elegir cuándo trabajar y cuándo permanecer con su familia.