Quién es Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan que se abrió camino en el automovilismo.

Valentín Yankelevich es el hijo del medio de la recordada Romina Yan . El joven logró consolidarse como piloto profesional del TC2000 , categoría en la que compite actualmente como parte del equipo oficial Toyota Gazoo Racing Argentina.

A sus 23 años, el joven construyó una carrera deportiva alejada por completo del ambiente artístico que caracteriza al resto de su familia, con un desempeño que en 2026 lo llevó a subirse al podio del circuito callejero del Parque de la Ciudad de Buenos Aires , donde terminó tercero en su primera carrera oficial de la temporada.

A diferencia de sus hermanos Franco y Azul, quienes se desarrollan en el ámbito artístico que marcó la trayectoria de su madre y de su abuela, Cris Morena , Valentín Yankelevich eligió desde muy chico un camino distinto. “Me enseñaron a manejar desde muy chico y en ese momento fue cuando me di cuenta de que esto iba a ser mi pasión y mi amor por el resto de mi vida”, había contado el joven en una publicación de Instagram en la que repasó el origen de su vínculo con el automovilismo, una afición que, según relató, comenzó a los seis años, apenas uno después de que su abuelo le regalara un cuatriciclo.

El camino hacia la competencia profesional no fue lineal. Valentín había dejado de lado la idea de convertirse en piloto durante buena parte de su adolescencia, mientras cursaba estudios de Economía sin encontrar en ellos una motivación real. “La idea de ser piloto la había dejado de lado porque siempre la vi muy lejana y pensaba que no le iba a agarrar nunca el ritmo”, reconoció en esa misma publicación, antes de remarcar el rol que cumplió su abuelo, Gustavo Yankelevich, para que pudiera retomar esa vocación. “Mi abuelo me bancó y gracias a él pude arrancar a correr”, agregó el joven, en referencia al acompañamiento económico y afectivo que recibió.

El salto a la competencia oficial llegó en julio de 2023, cuando Valentín se sumó al equipo que lidera Marcelo Ambrogio en el TC2000. Aquel debut lo llevó a dedicarle un mensaje público a su familia, con un reconocimiento especial hacia su abuelo. “Primero le quiero agradecer a mi abuelo que me banca desde el día uno y me levanta cada vez que tropiezo. Gracias por permitirme cumplir todos mis sueños Gustavito, te amo”, escribió entonces en un posteo de Instagram, al que el propio productor respondió con una definición cargada de orgullo: “Me hace muy feliz acompañarte. Verte comprometido con lo que más te gusta es una gran satisfacción para mí”.

El fuerte vínculo con su abuelo

Ese vínculo entre Valentín y su abuelo, Gustavo Yankelevich tiene un origen que excede lo deportivo. El piloto reveló en una entrevista con Infobae que, tras la muerte de su madre en septiembre de 2010, atravesó junto a su hermano Franco una infancia marcada por episodios de violencia física y psicológica de parte de su padre, Darío Giordano. “Era un infierno vivir en esa casa”, relató el joven, quien explicó que fue su abuelo quien los escuchó cuando ambos pidieron dejar de vivir con su padre, y quien impulsó el proceso judicial que derivó en la tenencia definitiva de los menores.

A raíz de esa historia, Valentín decidió a los 18 años tramitar el cambio de su apellido, que hasta entonces era Giordano. “Del día uno quería cambiarme el apellido. Me hacía mal. Y también quería devolverle un poco a mi mamá todo el amor que me había dado y tenerla más presente”, explicó sobre esa decisión, que además definió como un homenaje a quien considera su verdadero padre: “Fue una gran decisión también en honor a mi abuelo, mi verdadero padre”.

El automovilismo se convirtió, con el correr de los años, en el canal a través del cual Valentín eligió mantener presente la memoria de su madre. El piloto utiliza el número 5 en su auto de competición en homenaje a Romina Yan, que había nacido un 5 de septiembre. La actriz, recordada por su papel en Chiquititas, falleció el 28 de septiembre de 2010 a los 36 años, a raíz de un aneurisma que no pudo superar.